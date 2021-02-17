Дмитрий Морев мечтает о времени, когда архангельские дворы станут лучше

Масштабные работы по ремонту дворовых проездов, дворовых и общественных территорий развернулись в Октябрьском округе. Во дворы, где асфальтовое покрытие не видело ремонта более 30 лет зашла дорожная техника – проезды ремонтируют быстро и качественно.
Именно на это обратил внимание глава Архангельска Дмитрий Морев в ходе традиционной субботней рабочей поездки. Участие в ней также приняли глава Октябрьского округа Алексей Калинин, представитель СРО «Союз профессиональных строителей» Дмитрий Колотов, а также депутат городской Думы Вячеслав Широкий.
Этим летом обновленный комфортный двор получат жильцы дома №13 на улице Карла Маркса. Удобные, выложенные тротуарной плиткой, дорожки сделают более комфортной жизнь жителей целого ряда домов. Дмитрий Морев обратил внимание участников осмотра на то, что в зону устройства тротуара попадает часть палисада у одного из подъездов – вместе с молодыми рябинами. Подрядчик заверил главу, что проект согласован и с жителями дома, и с управляющей компанией. Несмотря на это Дмитрий Морев рекомендовал еще раз обсудить этот вопрос с жильцами и постараться в ходе работ максимально сохранить деревья.
А уже на этой неделе начнутся работы во дворе дома № 87, что на набережной Северной Двины.
Преображается и пространство в сквере у кинотеатра «Мир». Здесь подрядчик закончил перекладку плиточных пешеходных дорожек. Работы в сквере велись в два этапа – часть дорожек заменили еще в прошлом году и смонтировали торшерную линию освещения.
Завершенность этой осенью приобретет и пространство во дворе в границах домов, расположенных на проезде Выборнова, 3 - набережной Сев. Двины, 134 - проспект Троицкий, 157. Здесь не только обустраивают тротуары у домов по программе благоустройства, но и реализуют проект по созданию сквера в рамках «Бюджета твои возможностей». Работы выполняет ООО «Ресурс».
Как отметил глава округа Алексей Калинин, в этом году благоустройство целого микрорайона приобретет завершенность. В прошлом году по нацпроекту здесь удалось привести в порядок две придомовые территории.
Пока еще не в комплексе, но такие долгожданные для горожан работы по ремонту дворовых проездов сегодня тоже в разгаре. Глава Архангельска побывал в уже отремонтированных дворах Октябрьского округа, а также вместе с подрядчиком директором ЗАО «АГСУМ» Андреем Крупиным проследил за ходом подготовки к асфальтированию большой дворовой территории на улице Воскресенская, 105.
- В этом году в городе стартовала программа по ремонту дворовых проездов. Мы планируем этим летом отремонтировать 20 объектов - из большого списка территорий на первом этапе выбраны самые проблемные дворы и проезды. Горожане приняли эту программу с воодушевлением. Мы, естественно, будем контролировать. Кроме того, подрядчик дает гарантию на выполненные работы в четыре года. В тех дворах, где ремонт завершен, на мой взгляд, асфальтирование выполнено качественно. Главное, чтобы людей это устраивало, - подчеркнул Дмитрий Морев.
Также глава не обошел вниманием детские площадки - в этом году администрации пришлось демонтировать во дворах детские площадки, отслужившие свой срок и ставшие опасными для детворы. Так, только в Октябрьском округе этим летом будет смонтировано четыре детских площадки именно там, где ранее они были демонтированы.