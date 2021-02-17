Власть Архангельской области: Мы не пугаем ночными звонками своих граждан

Такое заявление прозвучало в ответ на участившиеся жалобы жителей Поморья о звонках в неурочное время якобы с целью опроса по поводу отношений власти с обществом. Судя по всему, этим забавляются доморощенные пранкеры. Или политические оппоненты.
Рассказывает пресс-служба областной администрации:
- Губернатор Александр Цыбульский в ходе еженедельного оперативного совещания в правительстве области прокомментировал ситуацию по поводу звонков, которые в минувшие выходные поступали жителям ряда городов Архангельской области.
Как пояснил глава региона, сегодня в областное правительство поступили сообщения от жителей Поморья, которые рассказали, что в выходные поздним вечером, а иногда и ночью им поступали звонки на личные телефоны. Звонившие задавали вопросы об удовлетворенности качеством работы областного правительства и лично губернатора, заявляя, что проводят социологический опрос. Такие ночные звонки поступили, в частности, жителям Котласа и Северодвинска.
— Людям звонят в выходные, и чаще всего ночью. Звонят якобы по поручению губернатора и задают вопросы: согласны ли вы с тем или иным решением главы региона, довольны ли вы тем, что губернатор с правительством сделали в том или ином направлении, – отметил Александр Цыбульский. – Хочу официально заявить: никто – ни я, ни члены правительства области и администрации – никому поручений звонить жителям области не давали.
Глава региона призвал граждан быть бдительными при получении такого рода телефонных звонков.
— Если кому-то будут поступать такие звонки, можете смело говорить, что губернатор официально заявил о том, что звонить, тем более по ночам, и спрашивать об удовлетворенности его работой, он не давал, – отметил Александр Цыбульский. – Те, кто так делает, могут представлять наших политических оппонентов, это такая манера политического противостояния. Мы к этому никакого отношения не имеем.