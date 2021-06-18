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Депутат АОСД назвал противников прививок «борцами с режимом»

Такую смелую мысль высказал молодой (по сроку) депутат Архангельского областного Собрания Владислав Смелов из «Справедливой России».

К этому парадоксальному выводу парламентарий и культработник пришел (по его словам) после обращений в его адрес избирателей, возмущенных принудительной вакцинацией в госучреждениях и на производстве.

- Я  лично против принудительных мер без разъяснений, хотя сам и привился. Люди возмущаются и всеми ухищрениями пытаются избежать вакцинации, тем самым выражая свое недоверие власти и действующему политическому режиму. И их можно понять, - смело высказался Смелов в соцсети. Напомним, чем ближе к выборам, тем больше его партия строит из себя главных антагонистов действующей исполнительной власти.

Навальнята грустно курят в сторонке… их место на поле политической битвы с режимом заняли другие бойцы.

30 июль 15:51 | : Политика / Скандалы

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