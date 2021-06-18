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Депутат анализирует, почему тормозит расселение ветхих домов в Архангельске

Вице-спикер Архангельской городской Думы Олег Черненко:

- Несмотря на то, что регион получит дополнительные дотации из федерального бюджета на программу переселения из аварийного жилья для жителей домов, сошедших со свай, в общем масштабе сей давней проблемы этого катастрофически мало. Так, в списке по Архангельску числится 129 домов, но проблема переселения в этом году в рамках I этапа должна решиться только для жителей семи домов (вернее, ее обещают решить). Именно этим счастливчикам до 31 декабря 2021 года намерены приобрести жилые помещения в многоквартирных домах - так называемую «вторичку» - или выплатить денежное возмещение. В списке скорых получателей жилых помещений – 196 человек...

Как отметил министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Николаевич Поташев, с которым мы совместно с общественниками, борющимися за права «переселенцев», встретились в июле, срывов сроков в реализации программы не намечается: 159 млн 942 тысяч рублей федеральных ассигнований и 40 млн областных есть в наличии. Нам сообщили, что пришлось увеличить долю из регионального бюджета, так как возникли проблемы с аукционом – отсутствовали претенденты на конкурс из-за заявленной низкой цены квадратного метра, не соответствующей рыночной. Повторный аукцион с более высокой ценой за «квадрат» пока не проведен - его хотят объявить в ближайшее время.

Второй этап должен быть реализован до конца 2022 года. Однако в официальных ответах черным по белому написано – «только в случае доведения лимитов бюджетных ассигнований за счет федерального бюджета». На встрече с министром нам сообщили, что губернатор планирует в дальнейшем добиваться ассигнований из федбюджета для строительства МКД, предназначенных для переселения. В официальных ответах города, прикрепленных внизу данного материала, можно посмотреть список 129 домов, сошедших со свай.

Кроме того, правительство планирует закончить расселение домов, включенных в программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» (признанные аварийными до 1 января 2017 года), в 2023 году не только по городу Архангельску, но и по области. Среди них есть и те дома, которые также сошли со свай в 2020 году (например, Чкалова, 7), но так как они уже вошли в программу переселения, им не полагалось ускоренного получения жилья до этого момента (если регион все-таки справится с программой досрочно). Также на встрече с министром ТЭК и ЖКХ Архангельской области обсуждался вопрос о выплате собственникам субсидии по 53 314 руб. за квадратный метр на приобретение жилья (окончательно сумма еще не утверждена).

На информационных площадках отмечается, что сейчас Министерство строительства РФ и федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ ведут работу над новой программой, в соответствии с которой планируется предоставить жилье гражданам, проживающим в домах, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

Со своей стороны считаю важным отметить, что необходимо предусмотреть средства и на ремонт жилья маневренного фонда, которое в последние годы часто востребовано среди горожан из-за глобального обветшания домов, но непригодно для существования. Знаю печальный пример, когда на многодетную семью «натравили» органы опеки за жалобу на качество предоставляемого жилья из маневренного фонда, и последняя признала условия проживания детей в таком жилье недопустимыми. Тогда как чиновники утверждают, что жить в «маневренных» квартирах вполне можно и жаловаться не стоит...

Намерен подготовить соответствующие запросы городским и областным властям.

29 июль 09:19 | : Политика / Экономика

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