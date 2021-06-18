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Инициативу «Единой России» о безопасных выборах поддержали пять политических партий

Их лидеры и представители подписали соответствующее соглашение в Центризбиркоме.

Лидеры ЛДПР, партий «Родина», «Гражданская платформа», «Новые люди» и «Российской политической партии «Зеленые» взяли на себя обязательства по проведению избирательной кампании с соблюдением всех санитарных норм, установленных Роспотребнадзором и региональными властями. Как подчеркнул Секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, вне зависимости от политических взглядов, участники избирательной кампании должны думать, прежде всего, о здоровье и безопасности граждан.

«У нас разные политические взгляды, программы, но все мы вместе – одна страна и один народ. В сложную минуту мы должны быть примером ответственного поведения и соблюдения необходимых санитарных требований. Вне зависимости от политических взглядов участники избирательной кампании должны думать, прежде всего, о здоровье и безопасности граждан. Действительно ответственные политические силы не имеют права игнорировать это во время избирательной кампании. Хочу подчеркнуть – именно ответственные политические силы», - подчеркнул Андрей Турчак в ходе подписания соглашения в Центризбиркоме.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев назвал инициативу «Единой России» о подписании соглашения за безопасные выборы «правильной и своевременной». «Уверен, что наша общая работа в этом направлении получит оценку избирателей и членов комиссии», - сказал он, добавив, что ЦИК РФ «категорически» поддерживает подписание предложенного соглашения.

В свою очередь председатель ЛДПР, руководитель фракции партии в Госдуме Владимир Жириновский раскритиковал тех, кто выступил против инициативы. По его словам, это «те партии, которые занимают разрушительную позицию».  «Одни разрушают - другие созидают. Одни производят ценности – другие их воруют. Поэтому это правильное решение нам вместе подписать это соглашение. Это не единение политических сил. Нас объединяет борьба за здоровье наших граждан», - заявил Владимир Жириновский.

По мнению председателя партии «Родина», депутата Госдумы Алексея Журавлева, соглашение должны подписать абсолютно все российские партии. «Мы столкнулись с такой проблемой, с которой не может справиться ни одна страна в мире. И спекулировать на этом, чтобы получить политические очки – недопустимо. Меня удивляет, что тут так мало партий представлено, хотя абсолютно очевидно, что должны быть представлены все. Соглашение открытое. Я надеюсь, что хватит разума у всех остальных политических сил, и они присоединятся к этому соглашению», - отметил Алексей Журавлев.

Председатель исполнительного комитета партии «Гражданская платформа» Юрий Юрченко заверил, что представляемая им партия будет выполнять все пункты соглашения. «Мы, как и любая другая партия, столкнулись с этой проблемой с самых первых дней. У нас болели члены партии, у нас переболели руководители региональных отделений, у нас болели члены семей, сторонники. Мы потеряли своих друзей и соратников. Мы развернули активную работу в рамках подбора агитаторов и наблюдателей, чтобы они и все наши кандидаты, уважая избирателей, шли к ним в разных вариантах безопасного общения. Это правильное и мудрое решение», - сказал он.

Соглашение подписал также председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. «Мы все заинтересованы, чтобы люди пришли и реализовали свой выбор. Уверен, когда все в равных условиях, когда все уважительно и очень бережно относятся к гражданам, выборы будут такие, которые нас всех устроят», – отметил он.

Коллег поддержал и председатель «Российской экологической партии «Зелёные» Андрей Нагибин. «Здоровье человека и экология – это все единое целое. Поэтому безусловно мы за то, чтобы на каждом избирательном участке была хорошая экология. Подписать мы с удовольствием согласились, потому что полностью поддерживаем то, что говорили предыдущие коллеги», – сказал он.

«Избирательная кампания в этом году проходит в особых условиях. Мы видим, что коллективный иммунитет ещё только формируется, и пандемия продолжается. А значит сегодня самая главная, общая задача — защитить здоровье наших граждан. В Архангельской области выборы пройдут не только в Государственную Думу. Большое количество выборов предстоит и в органы местного самоуправления в муниципальных образованиях. В связи с этим мы ожидаем увеличение активности в ходе избирательных кампаний и высокую явку на избирательные участки. Поэтому призываем все политические силы, все стороны, задействованные в организации выборного процесса с особым вниманием отнестись к выполнению антиковидных требований и соблюдению противоэпидемиологических мероприятий», — отметил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Архангельского областного собрания депутатов Иван Новиков.

Напомним 20 июля «Единая Россия» призвала все политические партии подписать соглашение за безопасные выборы. В нем, в частности, говорится о том, что необходимо уменьшить количество массовых мероприятий и перевести их по максимуму в онлайн. Все участники предвыборной кампании - кандидаты, агитаторы, представители избирательных штабов - должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также им рекомендовано пройти вакцинацию и соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора и региональных властей.

 

28 июль 15:41 | : Политика

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