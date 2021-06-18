«ЛЭП – это вам не шутки». Депутаты АрхГорДумы за неделю

Вернее, не депутаты, а депутат. То ли городские парламентарии дружными рядами отправились в летние отпуска (погодка так и шепчет), то ли лента новостей за ними просто не успевает. Но чем богаты…
Депутат Михаил Федотов (ЕР) помог жителям поселка 29-го лесозавода города Архангельска справиться с угрозой их жизням.
Люди с апреля писали заявки в различные инстанции с просьбой заменить аварийные столбы ЛЭП. В ответ им заявили, ждите конца июля.
Однако непогода и штормовой ветер в последних числах июня внесли свои коррективы. Аварийный столб по адресу ул. Лодемская, 29 ещё больше перекосило, так что он буквально повис на проводах.
Возникла угроза для всего посёлка. Этот столб мог упасть в любой момент, потянуть за собой другие столбы и обрушить всю линию электропередач. В лучшем случае целый посёлок остался бы без электричества, в худшем – могла произойти трагедия.
Пришлось к проблеме подключиться депутату.
- Обратился в «МРСК Северо-Запад» и администрацию Маймаксанского округа с просьбой принять срочные меры. Через несколько дней по этому адресу был установлен новый столб. Угроза миновала. Тем не менее до сих пор остаётся открытым вопрос по другим аварийным столбам. В частности, в мою приёмную поступили обращения по адресам ул. Карская, 8, корпус 1 и ул. Новая, 34. По этим обращениям также продолжаю работу, поскольку аварийное состояние опор высоковольтной ЛЭП – это совсем не шутки, - рассказал Михаил Федотов.