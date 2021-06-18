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Ирина Чиркова: «Справедливая Россия» ставит заслон живодерству

Депутат Госдумы от Архангельской области об еще одной инициативе своей фракции:

- Отзыв Верховного суда на наш законопроект об усилении ответственности за жестокое обращение с животными считаю в принципе положительным. Напомню, что по моему предложению депутатами фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» был разработан и внесён на рассмотрение Госдумы документ, предлагающий внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный Кодексы РФ. 

В случае принятия нашей инициативы суды смогут выдавать запреты на содержание животных на срок до пяти лет преступникам, осуждённым по «тяжким» статьям, в частности, убийство, склонение к самоубийству, похищение, изнасилование и др. Кроме того, мы предложили новую формулировку «Жестокое обращение с животными» - об этом меня просили правозащитники со всей страны для облегчения доведения дел по живодерству до суда.

С такой же целью мы настаиваем на расширении списка квалифицирующих преступление признаков: к уже существующим предлагаем добавить общеопасные способы проявления жестокости к животным и применение оружия или предметов, которые используются в качестве оружия. И последняя наша поправка: необходимо ввести повышенную ответственность за жестокое обращение с редкими животными или находящимися под угрозой исчезновения.

Замечания и предложения Верховного суда РФ будем изучать и прорабатывать. Главным считаю то, что возражений по концепции не имеется - значит, мы идём правильной законотворческой дорогой. Гуманность должна быть главной ценностью общества, а живодерство и жестокость к животным нужно пресекать, причём пресекать твёрдо и вовремя - чтобы ненаказанная жестокость к животным не перешла на человека.

23 июль 13:24 | : Политика

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