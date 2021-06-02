Дмитрий Юрков снова кандидат. В депутаты

Разговоры внутрипартийного архангельского бомонда, о которых мы сообщали днями ранее, подтвердились – Дмитрий Юрков идет кандидатом на довыборы в Архангельское областное Собрание по 3-му одномандатному округу (район Варавино-Фактория).
Идет нынешний депутат Госдумы от «Единой России». Интересно, что победивший там на праймериз Дмитрий Гвоздев снял свою кандидатуру… как и другие члены партии, занявшие последующие места. Что дало ЕР возможность выдвинуть от себя новую, заведомо проходную кандидатуру, кандидатов от других партий такого же политического веса там не наблюдается.
Впрочем, это законное право семьи, пусть и партийной.
Судя по всему, главным конкурентом Юркова на этих выборах будет действующий вице-спикер АрхГорДумы Олег Черненко, заявившийся от "Справедливой России".