10 лет норвежскому кошмару. Невыученные уроки Брейвика

Ровно 10 лет назад, 22 июля 2011-го, ультраправый норвежский националист Андерс Беринг Брейвик организовал взрыв в центре Осло и устроил расстрел в молодежном лагере. В результате терактов погибли 77 человек, 151 получили ранения.
Этот материал был написан по горячим следам и на свежих впечатлениях…
Страх и ужас обуяли Западную Европу. По первым сообщениям, в результате двойного теракта в Норвегии погибло 92 человека. Накануне вечером в молодёжном лагере на острове Утейа человек в полицейской форме застрелил 85 подростков. Потом пришла корректировка, не 85, а 76. Спасибо, конечно, но облегчение не сказать, чтоб большое.
Массовому убийству в пригороде Осло предшествовал теракт в самом центре норвежской столицы. Жертвами атаки стали несколько сотрудников аппарата премьера. Обвинения предъявлены ультраправому экстремисту, 32-летнему норвежцу Андерсу Брейвику. Этот урод спокойно признался в содеянном и подвёл под произошедшее идеологическую подоплёку. Оказывается, месяцами ранее он вывешивал в интернете свои кровожадные манифесты. Но кто из серьёзных людей из серьёзных спецслужб обращает внимание на «всемирную помойку мнений и амбиций». Жестокий урок, на будущее, не правда ли?
Важное уточнение, в расстрелянном Брейвиком лагере тогда собрались активисты молодёжного крыла правящей в Норвегии Рабочей партии. Перед расправой они единогласно осудили политику Израиля в отношении Палестинской автономии, назвав террор боевиков «чрезмерным, но адекватным ответом на оккупацию их исконных земель». Запомним это мнение, пригодится…
Можно сказать, ребятам ещё повезло. Ведь в момент трагедии в лагере находились более 500 человек, и в панике люди пытались спастись от террориста вплавь, многих потом отыскали по кустам и плавням. Конечно, все они в шоке.
«Я прятался с несколькими ребятами, мы говорили друг другу: „ждем тут, пока нельзя выходить“. Все остальные пошли назад, а убийца выбежал им навстречу, достал оружие и начал стрелять. Я видел, как они падают в воду, а он все равно стреляет, тогда мы побежали — в противоположном направлении, спрятались в воде ненадолго, в нескольких метрах от нас мы увидели девочку, почти без одежды — она уже была мертва», — рассказывает чудом выживший Али Аль Хатем, представитель многочисленной пакистанской диаспоры, обосновавшейся в столице Норвегии.
«Стрелок был в нашем лагере, он выглядел как полицейский — одежда, оружие и так далее. Но полицейские в Норвегии не начинают стрелять просто так… Так что это было очень страшно, он собрал всех и начал стрелять. Мы поначалу думали, что это — дурная шутка. Он сказал всем собраться, но все разбежались, он продолжал стрелять. Мы все видели, что он просто стрелял по всем, не задумываясь. Казалось, у него не все в порядке с головой», — ещё одно свидетельство очевидцев.
У террориста было около получаса на бесчинства, прежде чем его смогли обезвредить спецслужбы. Причём порядок на острове поддерживал лишь один (!) представитель полиции (не факт, что вооружённый), убитый в первые минуты расстрела. Но и подкреплению было непросто туда попасть, что-то сразу не заладилось с плавсредствами. «Если бы мы заранее знали», — сокрушаются теперь стражи закона. Что ж, теперь будут знать…
Сегодня имя нападавшего известно всему миру — это 32-летний норвежец Андрес Беринг Брейвик. Полиция заявляет, что именно он причастен и к взрыву в центре Осло, который унес жизни 7 человек. Впрочем, сам Андрес этого тоже не отрицает, называя «одной из ступеней моей борьбы». Просто нордический Адик Шикльгрубер из XXI века.
Целый правительственный квартал, где в том числе находился и офис премьер-министра Норвегии, сейчас напоминает своим видом территорию боевых действий.
Брейвик придерживался ультраправых взглядов и называет себя христианским фундаменталистом. Сейчас в интернете полно фотографий, на которых он предстаёт на фоне масонской символики и настаивает на членстве в одной из лож «вольных каменщиков». Однако стражи правопорядка не спешат с выводами о мотивах нападения.
Премьер-министр Норвегии, который должен был приехать в этот молодежный лагерь и выступить перед его участниками, о чём, кстати, Андрес Брейвик вряд ли мог знать, назвал произошедшее национальной трагедией. По его словам, ничего подобного эта страна не переживала со времен Второй мировой войны и гитлеровской оккупации острова.
«Следствие можно будет считать успешным, если мы сможем выяснить, кто стоял за этим актом жестокости. Полиция уже арестовала одного человека, на этом обвинении строится дальнейшее расследование. Конечно, важно выяснить, чтобы те, кто стоял за терактом (был ли это один человек или группа лиц) понесли наказание по законам Норвегии и по норвежской системе правосудия», — заявил премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг. Однако пока всё сходится на том, что Брейвик был чуть ли не одиночкой-смертником. Если какие-то ультраправые организации и сходятся с ним во взглядах на ползучую исламизацию Европы, то в реальной жизни ему помогал максимум один человек, пока не установленный. И то вряд ли…
Министр юстиции Норвегии отметил, что, несмотря на нападения, уровень террористической угрозы в стране повышен не был.
Национальные флаги в эти дни приспущены во всём королевстве.
Кроме того, власти Норвегии приняли решение восстановить пограничный контроль со странами Шенгенской зоны. Тем не менее, выходцы из стран третьего мира, постоянно проживающие в этой скандинавской стране, заявляют журналистом, что такого предупредительного отношения к себе они не встречали все предыдущие годы. Что не мешает им параллельно жаловаться на заносчивость европейцев в целом.
Главное достижение, если так можно выразиться, норвежского кошмара в том, что он наглядно доказал — в мире нет безопасных с точки зрения террористических атак стран. Что, кстати, уже положительно сказывается на российской действительности. Например, и. о. вице-спикера Совета Федерации Александр Торшин поспешил заявить о том, что «в такой ситуации нам надо срочно проверить без лишнего ажиотажа и шумихи все детские оздоровительные и учебные заведения». При этом он отметил, что на днях в Красноярском крае педофил спокойно зашел на территорию пионерского лагеря и изнасиловал трех несовершеннолетних девочек. И ведь прав, дело не в тяжести или массовости пострадавших при преступлении, а в самом его факте.
«В этой связи приведу, может, неуместное сравнение, но посмотрите, как у нас охраняются банки. Я не против того, чтобы деньги охраняли, но возникает вопрос: у нас что, деньги дороже детей?
Или же другой пример. В России на каждых четырех заключенных приходится по одному охраннику. А дети, по сути, предоставлены сами себе с точки зрения безопасности. И события, которые периодически происходят у нас то в школах, то в детских садах, то в пионерских лагерях, это только подтверждают», — сказал Торшин.
Спасибо, норвежцы, ваш горький опыт хоть чему-то учит россиян. Вообще же, обсуждая норвежский кошмар, можно легко рассориться даже за дружеским столом, слишком много вокруг тонких нюансов.
Начнём с того, что израильтяне, хотя отнюдь не оправдывают поведение и методы Андреса Брейвика, говорят о том, что сами норвежцы накликали на себя беду. Когда только поступали первые сообщения о терактах, не только я не сомневался — это месть какой-нибудь «Аль-Каиды» за какого-нибудь бен-Ладена. Не зря же Осло называют «Маленьким Пакистаном», выходцев с Ближнего Востока там обитает, чуть ли, не четверть от всех жителей норвежской столицы. И это при всей строгости местных иммиграционных законов, обусловленных уровнем высокой социальной защищённости резидентов этой главной нефтяной страны Старой Европы. Почти социализм, только сытый и нарядный, не в пример советскому. Кстати, в Норвегии проживает и семья Эльзы Кунгаевой, чеченской снайперши, убитой полковником Будановым. И неплохо поживает, если судить по кадрам, совсем недавно не сходившим с экранов российских телевизоров. А вот что хорошего или полезного сделали чеченцы для Норвегии, хотя бы один из них? О том и речь…
Так вот, Андрес Брейвик оказался одним из тех европейцев, которых безмерно раздражает подобная государственная расточительность, особенно в посткризисный период. Не хотят люди, чтобы их высокие налоги способствовали развитию потребительского отношения к жизни у гостей их страны. Мне кажется, вполне справедливо…
Что касается отношения Рабочей партии Норвегии к Израилю как к оккупанту. К сожалению, здесь налицо системное заблуждение европейских левых сил. Палестинцам совсем-совсем не нужна независимость. Им нужны только новые преференции, которые Запад им отстёгивает за мнимое спокойствие в регионе. А если выплаты начинают запаздывать или перестаёт устраивать их размер, то неуправляемые ракеты кассам начинают падать на головы еврейских детей, обычный арабский рэкет. Наверное, теперь норвежцы понимают, что такое хоронить собственного ребёнка.
Одна странность, на которую я невольно обратил внимание. Норвежский теракт подозрительно совпал по времени с готовящимся самопровозглашением независимого палестинского государства. Если случайность, это одно, а если нет? В любом случае, одиночка Брейвик вполне тянет на хрестоматийный в будущем портрет мирового сионизма, которым только детей пугать.
Нужно предельно прямо задать себе вопрос — откуда появляются такие «андресы брейвики»?
А вот откуда. Всё больше скандинавов недовольно политикой властей в отношении иммигрантов из исламских стран. Многие из них получают подданство, позволяющее им жить на пособие по безработице, жить на деньги налогоплательщиков. Также ни для кого не секрет, что в последние годы Норвегия приютила немало радикальных исламистов, которые наслаждались спокойной жизнью в социалистическом рае. Практика судебной системы Норвегии, предусматривающая отказ в выдаче преступников странам, не отменившим смертную казнь, стала медом для летевших сюда из исламских стран террористов и убийц. Выбор между благополучной жизнью в норвежских тюрьмах с евроремонтом и прочими благами цивилизации оказался предпочтительней казни на родине.
Параллельно Европа признаёт провал идеи мультикультурности. Вводятся запреты на ношение хиджабов и строительство минаретов определённой высоты, идеи радикала ле Пена, ещё недавно пугавшие просвещенную Францию, сегодня собирают новых и новых сторонников. Не было бы поздно…
Но что меня больше всего поразило, это как молодые норвежцы покорно шли на заклание. 76 человек расстрелял ОДИН (да пусть и двое, какая разница?!), причём не из гранатомёта. Просто говорил: ложитесь — они ложились, он стрелял. Другие это видели и тоже ложились. Что это, мозги жиром заплыли, людей разучили сопротивляться? Возможно, что так, голодный завсегда более живуч, чем объевшийся. Государство так защитило от всего, что отучило самостоятельно думать? И это имеет место быть. Тупая вера в человека в форме? Лучше уж тогда наша подозрительность к ментам, целее будем.
Кстати, есть у норвежцев герои типа наших неуловимых мстителей? Которые, как волчата, любого зубами порвут, что батьку Бурнаша, что викинга Брейвика. Что-то я сомневаюсь. Не те пошли потомки от норманнов, ох, не те.
Леонид Черток
P.S. На суде Брейвик сознался в содеянном, но не признал своей вины. Признан вменяемым, виновным и приговорён к 21 году тюремного заключения в тюрьме Ила с возможностью неограниченного продления срока. Отбывает в одиночной камере размером 24 кв.м со всеми удобствами и с полным пансионом. Его имя во всем мире стало нарицательным… хотя четыре года назад он его сменил.