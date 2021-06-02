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«Единая Россия» призывает все политические партии подписать соглашение за безопасные выборы

В условиях пандемии самое главное – защитить здоровье граждан, считают в Политсовете партии.

Эта избирательная кампания проходит в особенных условиях, связанных с пандемией и рядом ограничений, отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на брифинге, который он провел вместе с главврачом Коммунарки Денисом Проценко в московской больнице №40.

В рамках соглашения «За безопасные выборы!» предлагается взять на себя «добровольные и осознанные обязательства» по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм и минимизацией массовых мероприятий.

«Единая Россия» призывает всех участников предвыборной гонки кандидатов, агитаторов, сотрудников избирательных штабов обеспечить средствами индивидуальной защиты, неукоснительно соблюдать требования региональных властей и санитарных властей РФ. Безусловно, выборы важны, но еще важнее здоровье и безопасность наших граждан», - подчеркнул Андрей Турчак и добавил, что «Единая Россия» со своей стороны все положения соглашения будет неукоснительно соблюдать.

В свою очередь Денис Проценко выступил как главный врач больницы, которая уже более 500 дней борется с пандемией.

«Для меня и всей нашей команды тяжелые больные, смерти – не пустые слова. Я не могу сказать, что пандемия закончилась. Призываю всех соблюдать социальную дистанцию, правильное носить маски и регулярно их менять», - сказал Денис Проценко. Он добавил, что сегодня очень важна вакцинация от COVID-19, особенно для тех, кто работает с людьми.

21 июль 15:49 | : Политика

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