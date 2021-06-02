«Яблочники» спешат присоединиться к кандидатам в Госдуму от Архангельской области

Вчера два представителя партии «Яблоко» подали документы в региональный Избирком для регистрации кандидатами на осенние выборы в Государственную Думу восьмого созыва.
Как и предполагалось, юрист и издатель Александр Козенков пойдет по 73-му («женскому») одномандатному округу, риелтор и активист Олег Мандрыкин по 72-му («мужскому»).
По их отзывам в соцсетях, оба не очень верят, что их без проблем зарегистрируют в качестве кандидатов в высшую палату парламента. Но тут главное отметится… партия «Яблоко» практически ушла с политического информационного поля и возникает только в преддверии и по поводу важных событий.
Тем не менее, Александр Козенков так позиционирует свое участие в парламентских выборах:
«Задача выборов - доказать, что власть принадлежит народу. Депутаты от Архангельской области в Думе должны представлять интересы граждан, а не олигархов и чиновников. Ожидаю, что кампания будет жесткой, выдвигается много кандидатов. Будет и административное давление. Поэтому нужно приходить голосовать, агитировать за кандидатов от народа, участвовать в наблюдении. Наши оппоненты – не только кандидаты от партии власти, но и равнодушие. Если мы будем едины и активны, уверен - все получится».
Как говорится, вперед и с песней!