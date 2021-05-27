“Хватит мусорить!». Депутаты АрхГорДумы за неделю

Несмотря на сессионный отпуск, народные избранники Архангельска продолжают исполнять свои депутатские обязанности.
Михаил Федотов корил отдельных жителей подведомственной ему Маймаксы за мусорные свалки в частном жилом секторе округа. Самый яркий пример – в районе поселка 26 лесозавода по ул. Междуречье. Для жителей частных домов были установлены контейнеры, организован их вывоз. Но жители упорно сваливают мусор прямо на землю в конце улицы. Причем отнекиваются, говорят – «это не мое»…
- Призываю ответственных граждан фиксировать нарушения – фотографировать и обращаться в полицию по тел.: 02 и 8-(8182) 22-15-08, 63-24-17 (отдел полиции № 5 по обслуживанию Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов г. Архангельска УМВД России по г. Архангельску). Если вы стали свидетелем нарушения, то звоните – не оставайтесь в стороне. Иначе невозможно навести чистоту в округе, - обратился к своим избирателям депутат Федотов.
Депутаты Иван Воронцов и Ольга Синицкая вместе с областным коллегой Михаилом Авалиани приняли участие в заседании Общественного совета Северного округа.
Одним из центральных вопросов - строительство нового жилья и реновация территории СЛДК, а также строительство моста через Кузнечиху.
Иван Воронцов:
- С информацией о том, какие варианты для строительства моста рассматриваются в настоящее время, что станет с территорией бывшего комбината и на сколько тысяч человек увеличится население Северного округа можно будет ознакомиться в концепции развития Северного округа, которую уже скоро представлю на своей странице в социальной сети.
Депутат Вячеслав Широкий беспокоился о ремонте дорог в родной ему Соломбале. В частности, о нехватке средств на это благое во всех смыслах дело.
Вячеслав Широкий:
- В прошлом году по итогам общегородского голосования, территория заняла четвертое. Был выполнены проектные работы, а в департамент градостроительства пообещали включить объект в территорию благоустройства, но оказалось. что это территория дороги . Если так, то аллея должна быть благоустроена вместе с дорогой, оба проекта совместить в один не вижу никаких проблем! Надеюсь, торги по ремонту улицы Маяковского совместно или отдельно от аллеи будут объявлены и уже в этом году центральная улица Соломбалы будет отремонтирована.
Наша редакция продолжает следить, как проводят городские депутаты жаркое лето 2021-го…