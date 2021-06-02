Ирина Чиркова: Не надо превращать вакцинацию в колхоз 20-х

Депутат Госдумы от Архангельской области высказала свое отношение к принудительной вакцинации и возможному преследованию ее противников:
- Поступают новые сводки с вакционных фронтов. Именно так — ситуация все больше напоминает гражданскую войну, объявленную вакцинаторами населению страны (разумеется, ради его же собственного блага). Вот и Роспотребнадзор Архангельской области ввёл обязательную вакцинацию (пока для отдельных отраслей) и возложил ответственность на работодателей принудительно-ласкательно вакцинировать подчинённых до конца лета. Что за этим последует для несогласных? Репрессии?!
Если сначала еще можно было шутить на тему «кто не будет покупать лотерейные билеты – отключим газ», то теперь становится не до шуток. Похоже, власти переходят к концепции «Колхоз – дело добровольное! Хочешь – вступай, не хочешь – расстреляем».
Не сразу, конечно: сначала лишим работы, доступа к медицине, проезда в транспорте и места в ресторанах рядом с «белыми людьми», то есть вакцинированными. Уже сейчас 11% россиян получили отказ в приеме на работу из-за отсутствия у них прививки от коронавируса. Это в стране, где только официально безработными зарегистрировано почти 5 млн человек! Что характерно, дискриминация бьет, прежде всего, по низшим слоям: чаще всего отказы получали работники с зарплатами до 50 тыс. руб.
Происходит подрыв и без того хрупкой социальной стабильности, в обществе нагнетается взаимная озлобленность и в целом окончательно обнуляется негласный договор между властью и народом по формуле «лояльность в обмен на стабильность и невмешательство в частную жизнь».
Почти военизированная операция по «принуждению к здоровью» шатает скрепы так, как не снилось никакому Навальному, настраивая против себя не городской «креативный класс» (либералы как раз оказались среди застрельщиков и попутчиков этой кампании), а глубинный народ, который не любит, когда в него без объяснений тыкают иглой непонятно с чем.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выступает категорически против вакцинного беспредела и готова защищать людей, ставших его жертвами. Партийные Центры защиты прав граждан были годами испытаны в боях с чиновниками и бюрократами разных регионов и по разным направлениям. Сейчас они открыты для всех, чьи права были нарушены беззаконием прикрывающимся «добровольной» вакцинацией. Заполнив небольшую форму на сайте https://spravedlivo.center, Вы получите бесплатную консультацию наших специалистов и вместе мы составим эффективный план действий.