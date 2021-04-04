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Елена Кутукова решила идти на выборы в Госдуму от Архангельской области

Как стало известно, бывшая заместитель губернатора Орлова Елена Кутукова подала документы на регистрацию кандидатом в Архангельский избирком.

Она выдвигается в качестве «самовыдвиженца» по 72-му одномандатному округу (ранее считавшемуся «мужским»), хотя ранее выступала в роли активиста партии «Зеленых».

Кутукова известна жителям Поморья как член команды экс-губернатора Орлова, несколько лет возглавляла региональное представительство в Москве. Ранее служила в ФСБ. Урожденная москвичка из хорошей семьи.

Из общественной деятельности (кроме борьбы за экологию) – президент Фонда «Дорогами Ломоносова», член Общественного совета при архангельском отделении Всемирного русского народного собора, активный член Поморского землячества в Москве, а также борец за сохранение памятников старины с уклоном в православие.

Несмотря на все вышеперечисленные достоинства, наблюдатели оценивают ее шансы на победу весьма сомнительными.

12 июль 12:01 | : Политика

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