Елена Кутукова решила идти на выборы в Госдуму от Архангельской области

Как стало известно, бывшая заместитель губернатора Орлова Елена Кутукова подала документы на регистрацию кандидатом в Архангельский избирком.
Она выдвигается в качестве «самовыдвиженца» по 72-му одномандатному округу (ранее считавшемуся «мужским»), хотя ранее выступала в роли активиста партии «Зеленых».
Кутукова известна жителям Поморья как член команды экс-губернатора Орлова, несколько лет возглавляла региональное представительство в Москве. Ранее служила в ФСБ. Урожденная москвичка из хорошей семьи.
Из общественной деятельности (кроме борьбы за экологию) – президент Фонда «Дорогами Ломоносова», член Общественного совета при архангельском отделении Всемирного русского народного собора, активный член Поморского землячества в Москве, а также борец за сохранение памятников старины с уклоном в православие.
Несмотря на все вышеперечисленные достоинства, наблюдатели оценивают ее шансы на победу весьма сомнительными.