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Газификация Поморья и метаноловый завод в Архангельске: кто лукавит?

Таким вопросом задается депутат Госдумы от Архангельской области Ирина Чиркова. Ее подозрения сводятся к следующему (ответ за читателем):


- По обращениям в мой адрес жителей Устьянского района, интересующихся возможностями газификации своих домов, получила не слишком оптимистичный ответ из Правительства Архангельской области: по утвержденной программе газификация Устьян до 2025 года не запланирована. А что же тогда запланировано? Тем более что недавно во исполнение апрельского послания Президента был принят федеральный закон о бесплатной газификации жилфонда на территории страны.

В электронном фонде правовых документов найти соответствующее постановление Правительства Архангельской области не составило труда - оно датировано 11 февраля 2021 года N 65-пп и называется «Об утверждении региональной программы газификации
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Архангельской области на 2021 - 2025 годы»
(ссылка http://docs.cntd.ru/document/462654589).

В паспорте программы заявлен общий объем финансирования на 2021-2025 годы - он составит более 7 миллиардов рублей, в том числе:
- средства ПАО «Газпром» - 3844,6 млн рублей;
- средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям газораспределительных организаций - 400 млн рублей;
- средства организаций - 2535 млн рублей;
- средства населения (!) - 266,5 млн рублей.
Ни федеральных, ни областных, ни муниципальных бюджетных затрат на реализацию программы не заложено.

Указаны и ожидаемые результаты программы на 5 лет:
- уровень газификации населения природным газом - 30 процентов;
- количество газифицированных природным газом населенных пунктов - 14;
- количество газифицированных природным газом квартир (домовладений) - 5000.

В сведениях о потенциальных потребителях сказано, что действие регпрограммы направлено на предоставление технической возможности газификации населения (около 110 тыс. человек), коммунально-бытовых и промышленных потребителей (около 80 ед.), расположенных более чем в 80 населенных пунктах Вилегодского округа, Вельского, Холмогорского и Приморского районов, городах Архангельске, Новодвинске, Северодвинске, Няндоме, Сольвычегодске, Котласе, Коряжме, Вельске, поселках Савинский и Кулой, и расширение сферы использования природного газа.

Теперь попробуем разобраться в истинных задачах программы, где социальная направленность - газификация населения - сведена к минимуму (5 тысяч квартир/домовладений за 5 лет за счет собственников). Учитывая, что сейчас природный газ есть в 68 тысячах домовладений, планируемый темп прироста не впечатляет - и это при заявленной на федеральном уровне всеобщей и доступной газификации! А тут пока все за счёт самих физлиц (стоимость подключения заявителя при технической возможности сейчас составляет более 50 тысяч рублей). Надеюсь, данная программа будет в ближайшее время корректироваться в связи с федеральными задачами.


И, наконец, последняя нестыковка. В Генеральной схеме указано, что проектной организацией АО «Газпром промгаз» выполнена оценка перспективного суммарного объема потребления природного газа в Архангельской области: она составит 5,5 млрд куб. м в год, в том числе 3,9 млрд куб. м в год - потребность в природном газе восьми крупнейших промышленных потребителей. Далее перечислены эти 8 суперпотребителей - это Архангельский ЦБК, АО «ПО «Севмаш», АО «ЦС «Звездочка», Северодвинская ТЭЦ-1, Савинский цементный завод, заводы по производству метанола и сжиженного природного газа, Кулойская ГТ-ТЭЦ.

Получается, что «завод по производству метанола» был внесён Правительством Ао в «перспективный план газификации до 2025 года» ещё в феврале, хотя публично заговорили о нем областные чиновники только после Петербуржского экономического форума в июне. Чуть позже, после появления негативного восприятия этой новости многими неравнодушными гражданами, первое лицо региона заявило, что «ставит точку в этом вопросе», и даже никакого проекта метанолового завода не существует, как и сроков его реализации...

Некрасиво как-то получается, когда вслух произносится одно, а кулуарно делается иное. Это касается и федерального позыва к вседоступной газификации, и региональных планов по размещению в Поморье неоднозначных промышленных объектов...

12 июль 10:54 | : Политика / Экономика / Скандалы

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