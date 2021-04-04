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Налог на «барство» с точки зрения Ирины Чирковой

Депутат Госдумы от Архангельской области анализирует законопроект, предложенный ее фракцией:
- В Госдуму поступил официальный отзыв правительства на законопроект, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс РФ в части введения налога на объекты роскоши.

Напомню, наша фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» внесла в Госдуму законопроект, который предлагает ввести специальный налог на сверхбогатство: престижные иномарки, яхты, частные самолеты, дорогостоящую недвижимость – элитные квартиры, виллы и особняки, крупные земельные участки. По нашему предложению: чем дороже объект налогообложения – тем выше ставка. Для имущества, которое стоит больше 150 млн рублей, она составит 3% (сейчас «максимум» составляет 2% для коммерческой недвижимости и объектов стоимостью свыше 300 млн рублей).

Узнав из СМИ о негативной реакции правительственной комиссии по законодательной деятельности на нашу инициативу, мы рассчитывали обнаружить в документе развернутую критику законопроекта, аргументацию на уровне федерального правительства. Увы, расчеты не оправдались. Кроме уже упомянутых в прессе ссылок на недопустимость двойного налогообложения там нет ничего. Собственно и эта ссылка – ничто, отписка, пустота.

Согласно Налоговому кодексу РФ запрет повторного налогообложения распространяется лишь на доходы, полученные за пределами РФ при внешнеторговых отношениях, и применяется строго в отношении определенных налогов – на прибыль и на имущество организаций. То есть это касается конкретных случаев - когда фирме нужно платить налог либо за рубежом, либо в России.

Попытка привязать «двойное налогообложение» к налогу на роскошь – это блеф, банальная отмазка, не имеющая под собой никакой логики! А разве не правительство устроило двойное налогообложение автомобилистам, когда ввело акцизы на нефтепродукты и оставило транспортный налог, хотя обещало его отменить? И почему же, когда фракция «СР» предлагает отказаться от транспортного налога, кабмин неизменно выступает против?

Как заявил Сергей Миронов, отказ правительства поддержать законопроект «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» о налоге на роскошь является лицемерной и неуклюжей попыткой либералов из финансово-экономического блока руководства страны защитить интересы олигархов. 

11 июль 08:18 | : Политика / Экономика

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