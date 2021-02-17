ИА RUSNORD предлагает расценки на агитационные материалы к осенним выборам

В соответствии с Избирательным законодательством, информационно-аналитическое агентство RUSNORD сообщает сведения о расценках на размещение агитационных и других предвыборных материалов, имеющих непосредственное отношение к выборам в Государственную Думу восьмого созыва и довыборам в Архангельское областное Собрание текущего созыва.
Госдума:
- новость (раздел Новости – подразделы: Политика, Экономика, Происшествия, Скандалы, Будни) на главной странице сайта от 1500 до 3000 знаков с пробелами – 7 000 рублей;
- главная новость на главной странице сайта – вверху от 1500 до 4000 знаков с пробелами – 10 000 рублей;
- оригинальные авторские материалы (разделы «За кулисами политики», «Деньги», «Жизнь», «Общество») от 4000 до 7000 знаков с пробелами – 15 000 рублей;
- переходные баннерные площади на сайте, соответствующие имеющимся стандартам, в течении месяца, в шапке (325x115) - 30 000 рублей. В любом другом месте – по согласованию с заказчиком – 20 000 руб.;
баннерные растяжки – 15 000 руб. С ротацией – 10 000 руб.
АОСД (довыборы):
- новость (раздел Новости – подразделы: Политика, Экономика, Происшествия, Скандалы, Будни) на главной странице сайта от 1500 до 3000 знаков с пробелами – 4 000 руб.;
- главная новость на главной странице сайта – вверху от 1500 до 4000 знаков с пробелами – 8 000 рублей;
- оригинальные авторские материалы (разделы «За кулисами политики», «Деньги», «Жизнь», «Общество») от 4000 до 7000 знаков с пробелами – 12 000 рублей;
- переходные баннерные площади на сайте, соответствующие имеющимся стандартам, в течении месяца, в шапке (325x115) - 20 000 рублей. В любом другом месте – по согласованию с заказчиком – 12 000 руб.;
баннерные растяжки – 10 000 руб. С ротацией – 7 000 руб.
Контакты для заказчиков – thertochok@yandex.ru