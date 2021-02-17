Ваге Петросян распек строителей детсада в Майской Горке

Первый заместитель губернатора Архангельской области Ваге Петросян вместе с главой города Дмитрием Моревым, руководителем регионального Госстройнадзора Алексеем Поповым и представителями министерства строительства посетил с инспекцией детский сад на 280 мест в округе Майская Горка, срок сдачи которого подрядчик затянул уже на полтора года.
Напомним, накануне на оперативном совещании губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поручил своему первому заместителю взять завершение работ на объекте под личный контроль. Ваге Петросян осмотрел помещения детского сада и ход благоустройства и провел совещание на месте.
На данный момент готовность этого проблемного объекта, который возводят по национальному проекту «Демография», составляет 97 процентов. По контракту детский сад должны были ввести в эксплуатацию к 1 ноября 2019 года.
По информации заказчика, которым выступает администрация городского округа «Город Архангельск», нарушение сроков ввода в эксплуатацию связано с низкими темпами работ и отсутствием грамотного распределения финансирования.
Сейчас строители вышли на финишную прямую – завершается благоустройство территории, предстоит провести малярные работы, установить мебель.
По словам подрядчика, на покраску во всем здании потребуется три-четыре дня, по плану приступить к ней планировалось к концу недели. Ваге Петросян потребовал ускорить как начало малярных работ, так и сборки мебели.
Вице-губернатор поручил главе города Дмитрию Мореву активно подключиться к процессу, если необходимо – привлекать дополнительно людей.
В ходе осмотра также возник вопрос, связанный с отсутствием документации об устранении недостатков, выявленных ранее инспекцией строительного надзора – инспектор повторно ещё не выехал на объект.
– Что вам мешает сделать это прямо сейчас? – поинтересовался Ваге Петросян у руководителя Гостройнадзора Алексея Попова и поручил ему лично незамедлительно провести необходимую проверку на объекте.
– С сегодняшнего дня вы должны находиться здесь постоянно, – сказал первый замгубернатора, обращаясь к представителям администрации города и минстроя. – Каждый час отчитывайтесь о проделанной подрядчиком работе и соответствии графику. Больше никаких спусков не будет! Задели самое чувствительное – социальный объект, дети ждут садик, каждый из вас должен понимать свою ответственность.
Завершить все работы и ввести объект в эксплуатацию подрядчик обязан до 15 июля.
Напомним, что новый корпус станет структурным подразделением детского сада №186 «Веснушка». В нем будут функционировать 12 групп, шесть из которых – для детей в возрасте до трех лет. Это позволит обеспечить стопроцентную доступность школьного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет в округе Майская Горка. На оставшиеся места будут зачисляться дети в возрасте до полутора лет, а также дети старше трех лет по желанию родителей и с учетом места проживания семей.