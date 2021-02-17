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Архангельский депутат: Надо срочно менять подход к спортивной инфраструктуре

Возмущается депутат АрхГорДумы Вячеслав Широкий:

- Последнее время на самых высших уровнях власти говорят о доступности массового спорта, о повышении количества занимающихся физической культурой, о здоровом образе жизни населения страны!

Наш президент заявил об устройстве спортивных объектов «шаговой доступности», речь в том числе идёт и об отвлечении подрастающего поколения от пагубных привычек и привитии культуры здоровья нации!

Столица Поморья даже не входит в первую тройку муниципалитетов региона по развитию инфраструктуры доступного спорта, по информации областного министерства спорта!

На ФОТО видно какие сооружения заявляются для обустройства, далее из чего они делаются и во что превращаются, как говорится - ощутите разницу. Пришкольный стадион у 17 школы Архангельска до сих пор не сдан в эксплуатацию, а ведь на него выделено 25 млн. федеральных средств и более 10 млн. рублей городских. В конце 2019 года город отказался от федеральной субсидии на обустройство футбольного поля в Цигломени на ул.Ленинской, конечно предполагалось софинансирование городского бюджета, но что мы имеем - в этом году на завершение спорт. объекта на Ленинской пришлось выделить порядка 10 млн. рублей городских денег, а по программе ФКГС, по которой решили делать в том числе и спорт. площадку произошёл "провал" в прошлом году и уже в этом (желающих на конкурс не объявилось).

Администрация Няндомского района в 2020 году успешно освоила федеральные средства и построила замечательный стадион, а ведь предполагалось, что он будет в Архангельской Цигломени!

В начале этого года администрация Архангельска не стала подавать заявку в регион на федеральную субсидию на устройство пришкольного стадиона у 62 школы и открытый ФОК появится в Пинеге, да опять нужно было софинансирование порядка 15 млн. но мы же столица Арктики, или Севера, или Поморья.

В этом году город не получил федерального финансирования, которое было прописано в программе мин. спота РФ - 375 млн. р. на 21-22 годы, на строительство легкоатлетического манежа, о причинах можно рассуждать долго, но факт есть факт, регион эти средства конечно не потерял, в районах спорт. инфраструктура развивается!

Настаиваю на смене подходов в развитии спортивной инфраструктуры в Архангельске! Что-то надо менять, НАКИПЕЛО!

Предлагаю администрации Архангельска:

- закрепить за соц. блоком минимум одного опытного специалиста со строительным образованием, весь ремонт соц. инфраструктуры лежит на плечах педагогов. и/или

- закрепить создание и эксплуатацию всей спорт. инфраструктуры за муниципальным учреждением (например, МАУ ФСК Личутина), выделив профильного специалиста (а лучше двух).

Если у нас не хватает средств, то лучше сделать одну качественную площадку, чем 2-3, которые потом надо постоянно ремонтировать, НО в Архангельске не хватает мест для занятий спортом и физкультурой, у большинства школ нет нормальных площадок!

Привлекать бизнес на взаимовыгодных условиях для увеличения спорт. инфраструктуры в городе, примеры и опыт есть, по стране это движется семимильными шагами, в городе есть целый департамент экономики, реального привлечения частных инвесторов в столицу региона не видно, хотя коммерческие спорт клубы развиваются, иногда бесплатно пользуясь муниципальным имуществом!

    

04 июль 08:51 | : Политика / Экономика / Скандалы

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