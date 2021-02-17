«Справедливая Россия» предложила поддержать поморских доноров

В областное Собрание депутатов внесен законопроект по корректировке областного закона «О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан», разработанный членами фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». В том числе и в мой адрес поступали обращения от северян-доноров - эту инициативу мы с областными коллегами готовили давно и непосредственно перед внесением обсудили на недавнем заседании фракции.
Законопроектом предлагается восстановить в правах на льготу лиц, награжденных знаком «Почетный донор России», предусмотрев для них с 1 января 2022 года компенсацию расходов на оплату жилых помещений, коммунальных услуг и платы за обращение с твердыми коммунальными отходами в размере 50 процентов.
По словам руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Облсобрании Александра Носарева, при разработке документа авторы исходили из позиции Конституционного Суда Российской Федерации, который неоднократно в своих решениях указывал о недопустимости произвольного отказа государства от выполнения своих публично-правовых обязательств. Надеюсь, что депутаты из других фракций изучат предложение СР и поддержат его на сентябрьской сессии!