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«Справедливая Россия» предложила поддержать поморских доноров

В областное Собрание депутатов внесен законопроект по корректировке областного закона «О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан», разработанный членами фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». В том числе и в мой адрес поступали обращения от северян-доноров - эту инициативу мы с областными коллегами готовили давно и непосредственно перед внесением обсудили на недавнем заседании фракции.

Законопроектом предлагается восстановить в правах на льготу лиц, награжденных знаком «Почетный донор России», предусмотрев для них с 1 января 2022 года компенсацию расходов на оплату жилых помещений, коммунальных услуг и платы за обращение с твердыми коммунальными отходами в размере 50 процентов.

По словам руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Облсобрании Александра Носарева, при разработке документа авторы исходили из позиции Конституционного Суда Российской Федерации, который неоднократно в своих решениях указывал о недопустимости произвольного отказа государства от выполнения своих публично-правовых обязательств. Надеюсь, что депутаты из других фракций изучат предложение СР и поддержат его на сентябрьской сессии!

01 июль 11:04 | : Политика

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