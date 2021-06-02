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Волонтеры "Единой России" организуются в единый штаб по противодействию пандемии

В штаб вошли активисты партии, ОНФ, движения «Мы – вместе», «Волонтеры Победы» «Волонтеры-медики», «Молодой Гвардии Единой России».

 

            Единый штаб сформирован на базе уже существующих добровольческих организаций по всей стране. Он будет оказывать помощь медикам и людям, которые нуждаются в поддержке. 

            «Сегодня как никогда необходимо включиться в волонтерскую работу. Мы ее и не останавливали. Более того, нужно призвать в ряды волонтеров новых активных граждан», — подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

            Он обратился к представителям «Молодой Гвардии Единой России» с просьбой координировать работу единого волонтерского штаба и определять наиболее востребованные точки помощи. «В первую очередь именно туда направить все имеющиеся ресурсы», — сказал Андрей Турчак.

            Как отметил главный врач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко, волонтеры — «это мощная сила, крепкая стена, на которую можно опереться в борьбе с коронавирусом». 

            «Я думаю, все видят из открытых источников значимый рост заболевших и госпитализированных, резко возросшую нагрузку на систему здравоохранения. И честно скажу, что я очень рад, что у меня есть на моем столе такой «козырь», как волонтеры, к которому я могу прибегнуть», — отметил он. Отдельно Денис Проценко поблагодарил «Волонтеров-медиков», которые оказывали помощь врачам с первых дней пандемии.

            В свою очередь, представители движения подтвердили, что готовы включиться в работу и полностью поддерживают инициативу по созданию единого штаба. По словам руководителя движения «Волонтеры-медики» Ольги Кобелевой, во время пандемии более 20 тысяч добровольцев организации помогали медучреждениям, и их работа не прекращалась. 

            «Сегодня мы вынуждены объявить новый набор волонтеров, так как помощи много не бывает, мы все это понимаем. Сейчас особенно важна работа тех из них, кто работал в первую и вторую волну, кто помогает и понимает всю сложность данной ситуации. Наши опытные активисты сейчас отказываются от отпусков, поездок, чтобы подготовить новоиспеченных волонтеров», — рассказала Ольга Кобелева.

            Идею создания единого центра помощи на базе уже существующих в регионах поддержали и «Волонтеры Победы». По словам руководителя движения Ольги Амельченковой, сейчас необходимо не только определить ключевые направления помощи, но и максимально упростить доступ людей к ней.

            Помощь окажут и активисты «Российских студенческих отрядов», сообщила комиссар Центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации Мария Корнилова. По ее словам, к работе подключатся добровольцы, которые заняты в трудовых проектах организации в регионах. Кроме того, создание единого волонтерского штаба поддержали активисты движения «Мы Вместе», Ассоциации волонтёрских центров и других общественных организаций. 

            Напомним, первый волонтерский центр «Единая Россия» открыла в марте 2020 года в Калуге, в течение месяца — во всех регионах. Такие центры объединили более 100 тысяч активистов — студентов, «серебряных волонтеров», представителей общественных организаций, бизнеса и неравнодушных граждан. За время пандемии они оказали помощь сотням тысяч жителей регионов, находившихся на самоизоляции, а также медикам.         

Волонтёрские центры передали больницам 200 легковых автомобилей для доставки врачей на вызовы к пациентам, реанимобили для наиболее пострадавших от пандемии регионов, защитные костюмы для медиков, средства индивидуальной защиты для граждан. Активисты партии, депутаты различных уровней на протяжении нескольких месяцев занимались автоволонтерством. В партнерстве с бизнесом обеспечивали медиков продуктовыми наборами и горячим питанием.
«Волонтерский центр по оказанию помощи гражданам работает в регионе уже второй год, — говорит Сергей Эммануилов, руководитель Архангельского регионального волонтерского центра Партии. — Основные направления работы центра: оказание адресной помощи наиболее уязвимым категориям граждан, поддержка медицинских работников и их семей.

Сегодня в Архангельской области количество заболевших граждан вновь увеличивается. Это колоссальная нагрузка на систему здравоохранения. Волонтеры могут и оказывают посильную помощь: занимаются доставкой врачей к заболевшим пациентам, организуют доставку питьевой воды, отвечают на звонки в колл-центре, помогают в поликлиниках. В общем, делают все, что сможет облегчить труд медиков. Сейчас заявки не прекращают поступать в центр, и мы так же помогаем людям на ежедневной основе, но бывает, что наших сил недостаточно. Создание единого волонтёрского штаба поможет мобилизовать силы всех желающих помогать».

30 июнь 10:55 | : Политика

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