Знакомимся с Оксаной. Новый министр культуры Поморья перестала быть дамой Икс

Сегодня председатель Правительства Архангельской области публично представил министра культуры Оксану Светлову, о чьем назначении мы сообщали вчера.
Оксана Сергеевна имеет два высших образования: диплом Российского государственного гуманитарного университета по профилю «культура массовых коммуникаций» и диплом Московского государственного университета дизайна и технологий по специальности «дизайнер среды». Является советником государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса.
Обладает опытом работы в учреждениях культуры и в государственных органах исполнительной власти. С 2008 по 2011 год работала в государственном музейно-выставочном центре «Росизо», в 2011-2013 годах – во всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства.
С 2013 по 2015 год Оксана Светлова занимала различные должности в департаменте культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации, после чего вернулась на работу в государственный музейно-выставочный центр «Росизо», где до 2019 года возглавляла дирекцию по выставочной деятельности. С 2019 года по настоящее время – начальник музейно-выставочного отдела парка «Зарядье».
Делаем вывод – культурой Поморья будет управлять профессиональная музейщица (до этого была музыкантша). Действительно брюнетка, как мы и предполагали.
Алексей Алсуфьев отрекомендовал нового министра как опытного работника с самым широким спектром знаний.
Будем посмотреть (как говорят в Одессе)…