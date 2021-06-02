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Неожиданно! Олег Черненко идет на выборы в Госдуму от «Справедливой России»

Вчера на съезде политической партии «Справедливая Россия» были названы кандидаты от Архангельской области.

По умолчанию в списке одномандатников стоит фамилия лидера поморских справедливороссов, действующего депутата нижней палаты российского парламента Ирины Чирковой, она пойдет по 73-му округу. Она же стоит в межрегиональном партийном списке (Архангельская область - Республика Коми - Ямало-Ненецкий автономный округ - Ненецкий автономный округ) под номером 1.

Итак, в так называемом «южном» округе среди кандидатов от парламентских партий отмечается исключительный гендерный перевес в сторону представительниц прекрасной половины человечества – Елена Вторыгина (ЕР), Ирина Чиркова (СР), Екатерина Алехинцева (ЛДПР) на коммуниста Александра Гревцова.

В 72-м одномандатном округе сюрприз. Напомним, в связи с отсутствием ярких и конкурентоспособных кандидатов в команде региональных справедливороссов наблюдатели ожидали увидеть кого-то из прилепенской команды. Однако путевку на выборы получил Олег Черненко, действующий депутат АрхГорДумы, избравшийся туда от «Единой России», а еще ранее состоявший в ЛДПР отнюдь не на рядовых позициях. Он же вошел в межрегиональный партийный список под номером 3.

Примечательно, что у Олега Черненко вчера был день рождения. Как специально подгадали…

В итоге в «северном» округе такой же гендерный перевес, но уже в сильную сторону – Александр Спиридонов (ЕР), Олег Черненко (СР), Владимир Сухарев (ЛДПР) на коммунистку Надежду Виноградову.

Стоит отметить, что «Справедливая Россия» идет на выборы с набором известных популистских лозунгов, таких как отмена моратория на смертную казнь, отмена ЕГЭ, отмена пенсионной реформы, изменение экономического курса страны в сторону социализма и пр. Но уже ясно, что внутри Архангельской области предстоит не борьба политических программ, но отдельных личностей.

Избирательное лето обещает быть не томным…

27 июнь 08:19 | : Политика

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