Все это Спиридонов. Северодвинец в борьбе за место в Госдуме

В минувшую субботу состоялся съезд партии «Единая Россия», который фактически означает старт избирательной кампании партии в масштабах всей страны. Партия стала одной из первых, кто провел предвыборный съезд и намечены аспекты, которые лягут в основу будущей программы партии.
Сейчас «Единая Россия» является основной политической силой в стране, которая получила поддержку Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В фундамент её предвыборной программы легла стратегия развития России, озвученная главой государства в ежегодном Послании Федеральному собранию.
В частности, на съезде заявлено о кардинальном обновлении состава кандидатов, которые баллотируются на будущие выборы в Государственную думу. «Новые» лица будут составлять почти на 50%. Общефедеральную часть списка, предложенную президентом, возглавят безусловные лидеры общественного мнения. Они обладают авторитетом, государственным и жизненным опытом. Это люди, которым доверяет президент.
- В ходе партийного съезда Владимир Путин предложил кандидатуры для включения в первую пятерку федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму. Эти люди станут локомотивом, который поведет состав партии на выборах. В пятерку войдут министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова и сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелёва.
От Архангельской области кандидатом стал Александр Спиридонов – 32-летний главный технический руководитель по специальным проектам и вооружению предприятия «Севмаш».
– В субботу в составе делегации Архангельской области принял участие в съезде партии «Единая Россия». Глава государства Владимир Владимирович Путин обозначил основные направления развития нашей страны. В приоритете – повышение качества здравоохранения, образования, поддержка семьей. Отдельно отмечу такое направление, как укрепление обороноспособности России. Думаю, роль «Севмаша» здесь очевидна, мы составляем ядерный щит страны, – прокомментировал итоги съезда Александр Спиридонов. – Президент также назвал лидеров, которые возглавят федеральный список партии. Это люди, которые на деле доказали свою преданность людям и России. Среди названных главой государства кандидатов – министр обороны РФ Шойгу Сергей Кужугетович.
Дополнительно Александр отметил, что один из самых главных тезисов – всеобщая ответственность за будущее нашей страны и благополучие соотечественников. Цель у всех одна – сильная и процветающая Россия.
Отметим, что среди кандидатов из всех регионов много врачей, учителей, представителей бизнеса, молодых общественников. Кандидаты, составляющие список партии, прошли предварительное голосование «Единой России» и получили поддержку избирателей. Впервые в практике программной работы именно мнение людей, а не только экспертов ляжет в основу предвыборной программы партии. Ожидается, что это будет действительно народная программа. Единый день голосования пройдет 19 сентября.