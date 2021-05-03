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Архангельская интрига. Сегодня в столице проходит XX Съезд «Единой России»

В нём принимает участие делегация от Архангельской области.

«Единая Россия» — первая из политических партий, которая проводит предвыборный Съезд. Сегодня, 19 июня, во второй половине дня будут утверждены списки кандидатов от партии на выборах в Госдуму и основные направления предвыборной Программы.

Мероприятие проходит в «Экспоцентре» в Москве. В нем примут участие Президент России Владимир Путин, Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, руководство Правительства РФ, главы регионов, секретари региональных отделений, делегаты Съезда из субъектов РФ.

От Архангельской области в состав делегации вошли:

- Губернатор Архангельской области, член Генерального Совета «Единой России» Александр Цыбульский;

- Член Генерального Совета «Единой России», координатор федерального партийного проекта «Историческая память» в Архангельской области Сергей Ковалев;

- Секретарь Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия» Иван Новиков;

- Руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Дорофеев;

- Заместитель руководителя Регионального партийного волонтерского центра, делегат, избранный на Съезд региональной партийной Конференцией, Мария Комарова;

- Лидер предварительного голосования «Единой России» по  72 одномандатному избирательному округу Александр Спиридонов.

Напомним, что в этом году, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией,  число участников Съезда сократили втрое. Партия предприняла максимальные меры безопасности. Особое внимание организаторы Съезда уделят процедуре тайного голосования делегатов. Его проведут в отдельно стоящем помещении «Экспоцентра». Потоки участников будут разделены, расстояние между голосующими строго регламентировано. Участники тайным голосованием утвердят списки кандидатов от партии на выборах в Госдуму VIII созыва.

Так же на XX Съезде «Единой России» будут приняты основные направления Предвыборной программы партии. Онлайн-трансляция для представителей прессы и всех желающих будет доступна на официальном сайте «Единой России» er.ru и в социальных сетях партии. Начало пленарного заседания Съезда запланировано на 14 часов.

От редакции. Отметим, что на этом съезде будут утверждены региональные списки членов партии и ее сторонников, которые примут участие в качестве кандидатов на осенних выборах. Следите за нашими публикациями…  

19 июнь 12:58 | : Политика

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