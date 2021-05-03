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С думами о… Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей неделе наши народные избранники готовились к грядущей сессии. В частности, прошли заседания постоянных комиссий.

Те, кто курирует городской бюджет и финансы, заслушали доклад директора профильного департамента Веры Лычевой о сэкономленных средствах, которые предлагается перераспределить на первоочередные нужды города – благоустройство областной столицы, комплексное развитие территорий и их санитарное содержание, ремонт муниципального имущества и пр.

Планы были восприняты благосклонно.

- Около 48 миллионов высвободившихся средств пойдет на благоустройство округов, исполнения предписаний надзорных органов в детских садах и школах, а также ремонт образовательных учреждений, городских дорог и другого, - прокомментировал Сергей Малиновский («Единая Россия»).

Также с воодушевлением была воспринята информация о том, что ранее действовавшая муниципальная программа «Бюджет твоих возможностей» будет структурно изменена и дополнится деньгами из областного бюджета. Которые лишними явно не будут, учитывая взятый курс на приведение Архангельска в состояние, достойное лица всего Поморья.

Кстати, о лице…

Продолжается работа по ремонту и благоустройству точки культурного притяжения в Маймаксанском округе – КЦ «Маймакса». Здание было построено в 1970 году, и капитальный ремонт крыльца не проводился все эти годы. Сейчас подрядчик выполнит замену свайного основания крыльца, ступеней и площадки с облицовкой керамогранитной плиткой, а также дверей.

Из городского бюджета уже выделено 4.2 млн. рублей. Но хватит ли?

Михаил Федотов (ЕР): - Я неоднократно поднимал вопросы ремонта КЦ «Маймакса» на заседаниях общественного Совета Маймаксанского округа и на встречах ещё с предыдущим руководством города, представителями мэрии. В прошлом году по программе «Формирование комфортной городской среды» у входа в культурный центр на ул. Лесотехническая, 1 была обустроена современная сцена. В этом году будет отремонтировано крыльцо, в дальнейших планах – проектирование и ремонт фасада.

В свою очередь представитель городских справедливороссов Петр Ватутин решал бытовые проблемы соломбальцев и хвалил руководство отдельных ресурсных организаций за оперативность реагирования:

- После проведения работ ООО «РВК-Архангельск» выровнял территорию, и жильцы поставили новый забор. Двор у этого дома настолько преобразился, что его теперь не узнать!

Впрочем, от него же досталось некоторым нерадивым управляющим компаниям. Так, жители дома по ул. Адмирала Кузнецова, 10, где напрочь прогнило крыльцо и ходить по нему небезопасно, обратились в свою УК с законным требованием привести все в соответствие комфортному проживанию. Однако присланные специалисты перепутали подъезд и выполнили работы наполовину. На том дело и встало.

- Я добьюсь полноценного ремонта, - пообещал жителям депутат и погрозил в известную сторону.

А еще в эту пятницу городские депутаты поздравляли главного редактора ИА RUSNORD с днем рождения. За что им отдельное спасибо. 

19 июнь 10:26 | : Политика

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