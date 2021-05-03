Вопрос геноцида советского народа в годы войны поставлен ребром

22 июня исполнится ровно 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. По всей области пройдут памятные мероприятия, главным из которых традиционно станет минута молчания и возложение цветов к мемориалам павших 22 июня ровно в 4 часа.
Не смотря на относительно большой срок, минувший с тех пор, в России продолжают бережно чтить память о тех трагических для страны событиях. Более того, появляются новые проекты и акции, направленные на увековечение подвига советского народа в годы войны, сохранению памяти о многочисленных жертвах, положенных на алтарь Победы. Один из таких новых проектов – «Без срока давности».
Это масштабный Всероссийский общественно-научный проект, объединивший профессиональных историков и обычных людей, кому не безразлична история своей Родины. Проект был инициирован Поисковым движением России в 2018 году для сохранения исторической памяти о жертвах преступлений нацистов среди советского мирного населения. Также его участники, собирая и анализируя исторические данные, стремятся установить и подробно осветить обстоятельства выявленных преступлений нацистов и их пособников.
В числе последних проектов активистов - петиция о признании геноцида советского народа, совершенного нацистами в 1941-1945 гг.
Сегодня уже не секрет, что гитлеровское руководство собиралось насильно переселить и уничтожить большую часть советского народа, воплотив свои замыслы в плане «Ост». На оккупированных территориях нацисты и их приспешники развязали геноцид против мирного населения. Результатом этой политики стало массовое уничтожение граждан СССР: миллионы людей были казнены, погибли от голода, истощения и болезней. Всего на оккупированной территории оказались более 84,8 млн. человек, свыше 13,5 млн. были уничтожены. Но, тем не менее, до последнего времени официально вопрос о геноциде советского народа в годы войны не ставился.
Подписаться под петицией можно на сайте проекта безсрокадавности.рф.