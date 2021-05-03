Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Вопрос геноцида советского народа в годы войны поставлен ребром

22 июня исполнится ровно 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. По всей области пройдут памятные мероприятия, главным из которых традиционно станет минута молчания и возложение цветов к мемориалам павших 22 июня ровно в 4 часа.

Не смотря на относительно большой срок, минувший с тех пор, в России продолжают бережно чтить память о тех трагических для страны событиях. Более того, появляются новые проекты и акции, направленные на увековечение подвига советского народа в годы войны, сохранению памяти о многочисленных жертвах, положенных на алтарь Победы. Один из таких новых проектов – «Без срока давности».

Это масштабный Всероссийский общественно-научный проект, объединивший профессиональных историков и обычных людей, кому не безразлична история своей Родины. Проект был инициирован Поисковым движением России в 2018 году для сохранения исторической памяти о жертвах преступлений нацистов среди советского мирного населения. Также его участники, собирая и анализируя исторические данные, стремятся установить и подробно осветить обстоятельства выявленных преступлений нацистов и их пособников.

В числе последних проектов активистов - петиция о признании геноцида советского народа, совершенного нацистами в 1941-1945 гг.

Сегодня уже не секрет, что гитлеровское руководство собиралось насильно переселить и уничтожить большую часть советского народа, воплотив свои замыслы в плане «Ост». На оккупированных территориях нацисты и их приспешники развязали геноцид против мирного населения. Результатом этой политики стало массовое уничтожение граждан СССР: миллионы людей были казнены, погибли от голода, истощения и болезней. Всего на оккупированной территории оказались более 84,8 млн. человек, свыше 13,5 млн. были уничтожены. Но, тем не менее, до последнего времени официально вопрос о геноциде советского народа в годы войны не ставился.

Подписаться под петицией можно на сайте проекта безсрокадавности.рф.

18 июнь 11:50 | : Политика

Главные новости


Куда идёшь, молодёжь? Комментарий к выпускным экзаменам и арестам чиновников
"Дядя, купите мне слоника!". Недетский рассказ

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2021 (208)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20