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Ирина Чиркова: Наша партия защитит животных от догхантеров и садистов

Депутат Госдумы от Архангельской области о последней инициативе «Справедливой России»:

- Группа депутатов фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» внесла законопроект https://sozd.duma.gov.ru/bill/1195130-7, усиливающий наказание за жестокое обращение с животными, в том числе - редкими. Я несколько месяцев курировала рождение этого документа - он призван пресечь «деятельность» живодеров, которые издеваются над беззащитными животными зачастую ради хайпа в соцсетях. Мы провели переговоры с правоохранителями, изучили судебную практику, проработали варианты с экспертами и правоприменителями.

Наши поправки призваны изменить ситуацию в сторону справедливости: практика показала, что статье необходима корректировка из-за сложностей, с которыми сталкивается правоприменитель при возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными. Поэтому и предлагается корректировка 245-й статьи УК для снижения доли отказов в возбуждении таких уголовных дел по формальным признакам.

Хочу поблагодарить зоозащитников из разных уголков страны, которые нам помогали, прежде всего - Ассоциацию юристов и специалистов по правам и защите животных "ЗООПРАВО". Очень надеюсь, что законопроект осенью будет принят.

18 июнь 11:38 | : Политика

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