«Останавливаться не собираемся». Ирина Чиркова о финале работы Госдумы VII созыва

- Сегодня завершает свою работу Государственная Дума VII созыва. Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» заняла второе место по результатам законодательной деятельности.
По числу внесенных и принятых законов за все пять лет созыва «СР» занимает второе место после «Единой России». Наша фракция показала высокую результативность работы, несмотря на наименьшую численность. Удалось отменить внутрироссийский роуминг при оплате услуг связи – а это более 30 миллиардов рублей сэкономленных средств граждан в год. Целый ряд вступивших в силу законов «СР» защищает граждан от поборов и произвола управляющих компаний. В том числе это закон, позволяющий собственникам жилья заключать прямые договоры с поставщиками ресурсов.
Мы также проделали большую работу в сфере зоозащиты, приняты наши поправки в закон о госзакупках, снижающие возможности коррупционного сговора, законы об ипотечных и кредитных каникулах, об ограничении процентов по кредитам и запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ.
К сожалению, немало наших социально значимых инициатив думское большинство ЕР отклонило - например, о возврате пенсионного возраста, об индексации пенсий работающим пенсионерам, об усилении ответственности за коррупционные преступления. Но это нас не остановит, мы продолжим добиваться их принятия! Будем надеяться, что в следующем созыве Госдумы благодаря активной позиции россиян на сентябрьских выборах прекратится монополия одной фракции, чтобы принимаемые законы были справедливыми и направленными на развитие страны!