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Житие мученика за веру Никифора Зайцева из Каргопольлага

Новомученик, о котором мы хотим рассказать сегодня, был простым трудолюбивым крестьянином. Вся вина Никифора Зайцева перед молодым советским государством заключалась в том, что он открыто исповедовал Христа: не пропускал служб в храме, отмечал церковные праздники, приглашал односельчан на пасхальный крестный ход. Мы — люди комфортного православия — по термину протоиерея Владимира Вигилянского, поэтому нам слова обвинения из дела мученика Никифора могут показаться необоснованными: «Зай­цев ярый ре­ли­ги­оз­ник», «за­явил, что Свя­тое Пи­са­ние — это ис­тин­ная прав­да», «по­ет на кли­ро­се в церк­ви»… Но именно за эти поступки, обычные для любого человека, считающего себя верующим, он был приговорен к восьми годам северных лагерей, из которых отправился прямиком к Престолу Божию.

Мученичество Никифора Зайцева несомненно.

Ни­ки­фор Петрович Зайцев ро­дил­ся 23 мар­та 1884 го­да в семье простых крестьян из подмосковной де­ревни Пуп­ки.

Юный Никифор с детства тянулся к знаниям, успешно окончил сельскую школу, был начитанным человеком и противником пьянства. Благодаря своему трудолюбию, смог обустроить крепкое собственное хозяйство, знавшие его люди отмечали, что он никому не отказывал в помощи.

В 1914–1918 годах тридцатилетний Никифор был призван в действующую армию. Вернувшись домой после Первой мировой войны, он снова занялся сельским трудом.

Глубоко верующий человек, он как можно чаще старался бывать в храме, быть полезным своей общине: пел на клиросе, состоял членом церковной двадцатки, без этого крепкого прихожанина не обходился ни один крестный ход. После революции Никифор Зайцев даже в самые темные времена призывал од­но­сель­чан мо­лить­ся Бо­гу и хо­дить в цер­ковь, не об­ра­щая вни­ма­ния на го­не­ния.

В период мас­со­вой кол­лек­ти­ви­за­ции он, хо­тя и не был со­гла­сен с тем, как она про­во­ди­лась, всё же всту­пил в кол­хоз. Никифор при­вык в сво­ем хо­зяй­стве к раз­ме­рен­ной ра­бо­те, рас­счи­тан­ной на длин­ный кре­стьян­ский день, и был не со­гла­сен с тре­бо­ва­ни­я­ми чрез­вы­чай­щи­ны, ко­гда мно­гое де­лалось спешно, на­по­каз. В кол­хо­зе он ни­ко­гда не на­чи­нал трудиться, не по­мо­лив­шись, что, есте­ствен­но, не нра­ви­лось пар­тий­но­му на­чаль­ству.

С наступлением 1937 года поднялась новая волна гонений, молодая советская власть сно­ва принялась уни­что­жать­ кре­стьянское сословие. Для ареста использовался малейший повод. Ни­ки­фор Пет­ро­вич был че­ло­ве­ком ве­ру­ю­щим — и этого бы­ло вполне до­ста­точ­но для заключения его под стражу: 23 сен­тяб­ря Зайцева арестовали и поместили в Волоколамскую тюрьму.

Сви­де­те­лями обвинения по его делу стали пред­се­да­тель сель­со­ве­та, его сек­ре­тарь и один из кол­хоз­ни­ков. Они по­ка­за­ли, что Ни­ки­фор Зай­цев не одобрял рас­стре­лы Ту­ха­чев­ско­го и дру­гих, го­во­рил: «Смот­ри­те, ка­кое вре­мя — брат бра­та рас­стре­ли­ва­ет». «Зай­цев про­тив под­пис­ки на зай­мы... Зай­цев ярый ре­ли­ги­оз­ник, всё вре­мя хло­по­чет о ре­мон­те церк­ви, у се­бя до­ма в дни ре­ли­ги­оз­ных празд­неств устра­и­ва­ет мо­леб­ны и пес­но­пе­ния... во вре­мя ре­ли­ги­оз­но­го празд­ни­ка Пас­хи уго­ва­ри­вал кол­хоз­ни­ков устро­ить ше­ствие с ико­на­ми го­во­ря им, что яко­бы но­вая кон­сти­ту­ция раз­ре­ша­ет де­лать это. В этом го­ду при об­суж­де­нии во­про­са об ан­ти­ре­ли­ги­оз­ной про­па­ган­де Зай­цев за­явил: «Свя­тое Пи­са­ние — это ис­тин­ная прав­да, а все осталь­ное — ан­ти­хри­сто­во вра­нье. Зай­цев по­ет на кли­ро­се в церк­ви». «В сво­ем до­ме Зай­цев устро­ил це­лый ико­но­стас и каж­дый ве­чер устра­и­ва­ет пес­но­пе­ние пе­ред ико­на­ми, при­чем по­ет на­столь­ко гром­ко, что его слы­шит вся ули­ца…»; «Зай­цев яв­ля­ет­ся ярым цер­ков­ни­ком и пер­вым хо­да­та­ем по цер­ков­ным де­лам... Кол­хоз­ни­кам го­во­рит, что нуж­но ве­рить толь­ко Еван­ге­лию, а всё, мол, осталь­ное, в том чис­ле и кол­хо­зы, — это “ан­ти­хри­сто­вы де­ла”…».

На допросе Ни­ки­фо­р Пет­ро­ви­ч отвечал, что дей­стви­тель­но, свя­щен­ник по­се­ща­ет его дом, при­хо­дит в церковные празд­ни­ки с мо­леб­ном, по­сле которого хозяин устра­и­вал для него чай:

— Вел я со свя­щен­ни­ком раз­го­во­ры, как об­сто­ит де­ло у нас с убор­кой уро­жая. Раз­го­во­ров на по­ли­ти­че­ские те­мы я с ним ни­ко­гда не вел. Контр­ре­во­лю­ци­он­ной и ан­ти­со­вет­ской аги­та­ци­ей не за­ни­мал­ся, — сказал арестованный Зайцев.

— След­ствию из­вест­но, что вы в июне 1937 го­да при про­ра­бот­ке по­ста­нов­ле­ния пра­ви­тель­ства «О льго­тах кол­хоз­ни­кам по зер­но­по­став­кам» вы­сту­пи­ли сре­ди кол­хоз­ни­ков с гнус­ной контр­ре­во­лю­ци­он­ной кле­ве­той на пар­тию и пра­ви­тель­ство и утвер­жда­ли, что это по­ста­нов­ле­ние яв­ля­ет­ся об­ма­ном кол­хоз­ни­ков. Дай­те по­ка­за­ния по это­му во­про­су, — не унимался следователь.

— Та­ких слов я не го­во­рил; это про ме­ня ска­за­ли по­то­му, что сей­час в Со­вет­ском Со­ю­зе боль­шин­ство лю­дей — кле­вет­ни­ки, ко­то­рые кле­ве­щут из-за пу­стя­ков на лю­дей. По мо­им убеж­де­ни­ям та­кое зло раз­ве­лось по­то­му, что не ста­ло хри­сти­ан­ской ве­ры, мо­ло­дежь не вос­пи­ты­ва­ет­ся в ду­хе хри­сти­ан­ско­го уче­ния о мо­ра­ли, — спокойно отвечал Никифор Петрович.

— След­ствие рас­по­ла­га­ет дан­ны­ми, что вы вы­сту­па­е­те про­тив кол­хо­зов и на­зы­ва­е­те их ан­ти­хри­сто­вым пред­при­я­ти­ем. Дай­те по­ка­за­ния по это­му во­про­су, — продолжал допрос следователь.

— Кол­хо­зы вещь хо­ро­шая, но на­род не под­го­тов­лен к об­ще­ствен­ной ра­бо­те, и по­то­му в кол­хо­зах нет со­гла­со­ван­но­сти в ра­бо­те. Я еще в пе­ри­од кол­лек­ти­ви­за­ции пред­ла­гал не то­ро­пить­ся с со­зда­ни­ем кол­хо­зов, а спер­ва со­здать по­ка­за­тель­ные кол­хо­зы, чтобы лю­ди убе­ди­лись в их пре­иму­ще­ствах, и по­том уже стро­ить кол­хо­зы в мас­со­вом по­ряд­ке.

— След­ствию из­вест­но, что вы хо­да­тай­ство­ва­ли о раз­ре­ше­нии свя­щен­ни­ку хож­де­ния с ико­на­ми по до­мам граж­дан в дни ре­ли­ги­оз­но­го празд­ни­ка Пас­хи и под­го­ва­ри­ва­ли на это кол­хоз­ни­ков. Дай­те по­ка­за­ния по это­му во­про­су.

— Мне свя­щен­ник объ­яс­нил, что сей­час в кон­сти­ту­ции ска­за­но, что мы име­ем пра­во устра­и­вать ше­ствие с ико­на­ми без вся­ких раз­ре­ше­ний мест­ной вла­сти... Свя­щен­ник хо­дил по де­ревне с Еван­ге­ли­ем и кре­стом. Свя­щен­ник мне по­ка­зал кни­гу и го­во­рит: «Вот я на вся­кий слу­чай в кар­мане но­шу кон­сти­ту­цию, чтобы при при­дир­ках сель­со­ве­та по­ка­зать им ту гра­фу, в ко­то­рой раз­ре­ша­ет­ся со­вер­шать эти об­ря­ды», — отметил Никифор Зайцев.

— Кто еще кро­ме вас при­дер­жи­ва­ет­ся ва­ших взгля­дов в ва­шем се­ле?, — поинтересовался следователь.

— Мо­их взгля­дов при­дер­жи­ва­ет­ся моя же­на Ма­рия Иг­на­тьев­на. У ме­ня до­ма ча­сто бы­ва­ет свя­щен­ник, и мы с ним ве­дем раз­го­во­ры на ре­ли­ги­оз­ные те­мы. Я сам со­сто­ял чле­ном цер­ков­но­го со­ве­та и пел на кли­ро­се, — сказал арестованный.

На этом след­ствие бы­ло за­кон­че­но, и Ни­ки­фо­ра Пет­ро­ви­ча пе­ре­ве­ли в Та­ган­скую тюрь­му Москвы. Трой­ка НКВД 11 но­яб­ря 1937 го­да при­го­во­ри­ла его к вось­ми го­дам за­клю­че­ния в ис­пра­ви­тель­но-тру­до­вом ла­ге­ре, и он был от­прав­лен на Бе­ло­мор­ско-Бал­тий­ский ка­нал на стан­цию Мед­ве­жье­горск, с началом Великой отечественной войны, Ни­ки­фор Пет­ро­вич был от­прав­лен в Кар­го­поль­лаг Ар­хан­гель­ской об­ла­сти.

Каргопольский исправительно-трудовой лагерь принял первых заключенных еще в августе 1937 года и действовал, по меньшей мере, до 1960-го. Число узников в нем достигало 30100 человек, занятых, преимущественно, на лесозаготовках и деревообработке. Это были люди, безвинно пострадавшие в годы сталинских репрессий.

Именно сюда 28 июля 1941 го­да прибыл еще не старый Никифор. В ла­ге­ре ему выпало пле­сти ры­бо­лов­ные се­ти. Здесь он не прожил и года, 21 мая 1942 года крестьянин-мученик Никифор Зайцев скончался и был погребен в безвестной могиле.

Определением Священного Синода Русской Православной Церкви 26 декабря 2006 года он причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания. В 2018 году имя мученика Никифора Зайцева внесено в Собор святых Архангельской митрополии.

Дни памяти святого: 21 мая, в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской и в Соборе святых Архангельской митрополии.

(по материалам Архангельской епархии)

17 июнь 09:11 | : Политика / Верую

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