Житие мученика за веру Никифора Зайцева из Каргопольлага

Новомученик, о котором мы хотим рассказать сегодня, был простым трудолюбивым крестьянином. Вся вина Никифора Зайцева перед молодым советским государством заключалась в том, что он открыто исповедовал Христа: не пропускал служб в храме, отмечал церковные праздники, приглашал односельчан на пасхальный крестный ход. Мы — люди комфортного православия — по термину протоиерея Владимира Вигилянского, поэтому нам слова обвинения из дела мученика Никифора могут показаться необоснованными: «Зайцев ярый религиозник», «заявил, что Святое Писание — это истинная правда», «поет на клиросе в церкви»… Но именно за эти поступки, обычные для любого человека, считающего себя верующим, он был приговорен к восьми годам северных лагерей, из которых отправился прямиком к Престолу Божию.
Мученичество Никифора Зайцева несомненно.
Никифор Петрович Зайцев родился 23 марта 1884 года в семье простых крестьян из подмосковной деревни Пупки.
Юный Никифор с детства тянулся к знаниям, успешно окончил сельскую школу, был начитанным человеком и противником пьянства. Благодаря своему трудолюбию, смог обустроить крепкое собственное хозяйство, знавшие его люди отмечали, что он никому не отказывал в помощи.
В 1914–1918 годах тридцатилетний Никифор был призван в действующую армию. Вернувшись домой после Первой мировой войны, он снова занялся сельским трудом.
Глубоко верующий человек, он как можно чаще старался бывать в храме, быть полезным своей общине: пел на клиросе, состоял членом церковной двадцатки, без этого крепкого прихожанина не обходился ни один крестный ход. После революции Никифор Зайцев даже в самые темные времена призывал односельчан молиться Богу и ходить в церковь, не обращая внимания на гонения.
В период массовой коллективизации он, хотя и не был согласен с тем, как она проводилась, всё же вступил в колхоз. Никифор привык в своем хозяйстве к размеренной работе, рассчитанной на длинный крестьянский день, и был не согласен с требованиями чрезвычайщины, когда многое делалось спешно, напоказ. В колхозе он никогда не начинал трудиться, не помолившись, что, естественно, не нравилось партийному начальству.
С наступлением 1937 года поднялась новая волна гонений, молодая советская власть снова принялась уничтожать крестьянское сословие. Для ареста использовался малейший повод. Никифор Петрович был человеком верующим — и этого было вполне достаточно для заключения его под стражу: 23 сентября Зайцева арестовали и поместили в Волоколамскую тюрьму.
Свидетелями обвинения по его делу стали председатель сельсовета, его секретарь и один из колхозников. Они показали, что Никифор Зайцев не одобрял расстрелы Тухачевского и других, говорил: «Смотрите, какое время — брат брата расстреливает». «Зайцев против подписки на займы... Зайцев ярый религиозник, всё время хлопочет о ремонте церкви, у себя дома в дни религиозных празднеств устраивает молебны и песнопения... во время религиозного праздника Пасхи уговаривал колхозников устроить шествие с иконами говоря им, что якобы новая конституция разрешает делать это. В этом году при обсуждении вопроса об антирелигиозной пропаганде Зайцев заявил: «Святое Писание — это истинная правда, а все остальное — антихристово вранье. Зайцев поет на клиросе в церкви». «В своем доме Зайцев устроил целый иконостас и каждый вечер устраивает песнопение перед иконами, причем поет настолько громко, что его слышит вся улица…»; «Зайцев является ярым церковником и первым ходатаем по церковным делам... Колхозникам говорит, что нужно верить только Евангелию, а всё, мол, остальное, в том числе и колхозы, — это “антихристовы дела”…».
На допросе Никифор Петрович отвечал, что действительно, священник посещает его дом, приходит в церковные праздники с молебном, после которого хозяин устраивал для него чай:
— Вел я со священником разговоры, как обстоит дело у нас с уборкой урожая. Разговоров на политические темы я с ним никогда не вел. Контрреволюционной и антисоветской агитацией не занимался, — сказал арестованный Зайцев.
— Следствию известно, что вы в июне 1937 года при проработке постановления правительства «О льготах колхозникам по зернопоставкам» выступили среди колхозников с гнусной контрреволюционной клеветой на партию и правительство и утверждали, что это постановление является обманом колхозников. Дайте показания по этому вопросу, — не унимался следователь.
— Таких слов я не говорил; это про меня сказали потому, что сейчас в Советском Союзе большинство людей — клеветники, которые клевещут из-за пустяков на людей. По моим убеждениям такое зло развелось потому, что не стало христианской веры, молодежь не воспитывается в духе христианского учения о морали, — спокойно отвечал Никифор Петрович.
— Следствие располагает данными, что вы выступаете против колхозов и называете их антихристовым предприятием. Дайте показания по этому вопросу, — продолжал допрос следователь.
— Колхозы вещь хорошая, но народ не подготовлен к общественной работе, и потому в колхозах нет согласованности в работе. Я еще в период коллективизации предлагал не торопиться с созданием колхозов, а сперва создать показательные колхозы, чтобы люди убедились в их преимуществах, и потом уже строить колхозы в массовом порядке.
— Следствию известно, что вы ходатайствовали о разрешении священнику хождения с иконами по домам граждан в дни религиозного праздника Пасхи и подговаривали на это колхозников. Дайте показания по этому вопросу.
— Мне священник объяснил, что сейчас в конституции сказано, что мы имеем право устраивать шествие с иконами без всяких разрешений местной власти... Священник ходил по деревне с Евангелием и крестом. Священник мне показал книгу и говорит: «Вот я на всякий случай в кармане ношу конституцию, чтобы при придирках сельсовета показать им ту графу, в которой разрешается совершать эти обряды», — отметил Никифор Зайцев.
— Кто еще кроме вас придерживается ваших взглядов в вашем селе?, — поинтересовался следователь.
— Моих взглядов придерживается моя жена Мария Игнатьевна. У меня дома часто бывает священник, и мы с ним ведем разговоры на религиозные темы. Я сам состоял членом церковного совета и пел на клиросе, — сказал арестованный.
На этом следствие было закончено, и Никифора Петровича перевели в Таганскую тюрьму Москвы. Тройка НКВД 11 ноября 1937 года приговорила его к восьми годам заключения в исправительно-трудовом лагере, и он был отправлен на Беломорско-Балтийский канал на станцию Медвежьегорск, с началом Великой отечественной войны, Никифор Петрович был отправлен в Каргопольлаг Архангельской области.
Каргопольский исправительно-трудовой лагерь принял первых заключенных еще в августе 1937 года и действовал, по меньшей мере, до 1960-го. Число узников в нем достигало 30100 человек, занятых, преимущественно, на лесозаготовках и деревообработке. Это были люди, безвинно пострадавшие в годы сталинских репрессий.
Именно сюда 28 июля 1941 года прибыл еще не старый Никифор. В лагере ему выпало плести рыболовные сети. Здесь он не прожил и года, 21 мая 1942 года крестьянин-мученик Никифор Зайцев скончался и был погребен в безвестной могиле.
Определением Священного Синода Русской Православной Церкви 26 декабря 2006 года он причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания. В 2018 году имя мученика Никифора Зайцева внесено в Собор святых Архангельской митрополии.
Дни памяти святого: 21 мая, в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской и в Соборе святых Архангельской митрополии.
(по материалам Архангельской епархии)