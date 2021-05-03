Ирина Чиркова об Арктическом гектаре без излишнего оптимизма

Депутат Государственной Думы от Архангельской области о вчерашнем голосовании по бесплатному арктическому гектару – хорошо в теории, но как будет в реальности?
- Сегодня был принят федеральный закон о возможности получения жителями северных территорий страны «арктического гектара». Этот опыт перенесён с Дальнего Востока и позволит всем желающим получить земельный участок до 1 га бесплатно в пользование на 5 лет.
Такая возможность появилась в том числе для Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также нескольких муниципальных районов Республики Коми и Архангельской области (у нас это - Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Новая Земля, Приморский, Пинежский, Онежский, Мезенский и Лешуконский районы). Как и на Дальнем Востоке, землю в Арктике можно будет получить в шесть раз быстрее - за месяц вместо полугода. Если за 5 лет безвозмездного пользования гражданин показал заботливое и эффективное отношение к земле, он сможет оформить участок в аренду или в собственность.
До 1 июля власти регионов должны определить территории, которые возможны к выделению гражданам, за исключением защитных лесов. Далее своё согласование должны зафиксировать профильный федеральный орган (Минвостокразвития) и Общественный совет Арктической зоны РФ - для учета интересов коренных малочисленных народов.
Согласно федеральному закону, арктические субъекты до 1 августа обязаны принять свои, региональные, законы об определении территорий для предоставления гражданам в пользование. Плохо, конечно, представляю, как заксобрания субъектов успеют это сделать во время начинающихся летних каникул. Однако потрудиться придётся - право на «арктический гектар» должно появиться у жителей наших арктических территорий уже с 1 августа 2021 года.
По заверениям Правительства РФ, базовый принцип при определении арктических земель, где будут выделяться бесплатные гектары, - не нарушить ничьих интересов и повысить привлекательность участков для граждан. Как обещают авторы земельной программы, участки будут «нарезать» вблизи крупных населенных пунктов и инфраструктуры - чтобы программа стала востребованной как для строительства жилых домов, так и для предпринимательства.
Конечно, одобрение идеи в Госдуме было единогласным - документ был принят сразу во втором и третьем, окончательном, чтениях. Хочется верить, что в регионах и на местном уровне к реализации этой полезной со всех сторон программы чиновники подойдут ответственно. Чтобы каждый желающий смог построить свой собственный дом на родной земле и закрепиться на ней. Правда, удручающая практика предоставления в России участков для многодетных семей большого оптимизма не вселяет...