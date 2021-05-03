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Центробанк тревоги Ирины Чирковой

Депутат Госдумы от Архангельской области рассказала, почему ее фракция снова голосовала против:

- И гражданам, и предприятиям в тяжелый 2020-й год были предоставлены условия для реструктуризации кредитов. Повышением ключевой ставки (трижды с марта) ЦБ борется с инфляцией. Причиной последней Набиуллина видит превышение спроса над предложением, а задача по росту производства и товаров для удовлетворения спроса возложена ею на Правительство страны. ЦБ же просто надеется на дальнейший рост кредитования физических и юрлиц.

Сам Центробанк завершил прошлый год с убытком, хотя сократил расходы на содержание собственного аппарата на 2 млрд рублей. Зато банки-монополисты заработали в 2020-м более 1 трлн рублей (напомню, 7 трлн выделило государство финансовой системе на борьбу с кризисом); и навязывание монополистами своих продуктов на невыгодных условиях - тоже серьёзнейшая проблема. Как и продолжающаяся тенденция по выводу денежной массы за рубеж...

О галопирующем росте цен на продукты питания, недвижимость, стройматериалы, металл и др. говорили в Думе сегодня все. И о том, что цены взлетели намного выше официальной инфляции в 6%. По мнению «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ», ЦБ устраняется от включения в решение текущих проблем. Банковский сектор опять на кризисе заработал, зато экономика «скорчилась», малый бизнес замер при смерти, выросла безработица, упавшие реальные доходы граждан увеличили в России число бедных семей.

Поэтому наша фракция при голосовании не одобрила отчёт Центробанка о работе за прошлый год. В отличие от остальных.

 

15 июнь 13:40 | : Политика / Экономика

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