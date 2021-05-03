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"Единая Россия" вложилась в комплексную поддержку семей с детьми

Теперь семьи, попавшие в трудные ситуации, могут рассчитывать на помощь вплоть до совершеннолетия детей.

            Чтобы обеспечить комплексную работу системы мер помощи семьям с детьми разного возраста, «Единая Россия» совершенствовала федеральное законодательство в течение последних 5 лет.  Одним из главных направлений поддержки стало расширение программы материнского капитала. 

            «Он увеличился почти на 200 тысяч рублей и стал индексироваться – раньше этого не было. Теперь выплату можно получить и на первого ребенка, а оформление происходит в более удобной форме. Людям больше не надо ходить и писать заявления, стоять в очередях. Изменились и возможности использования средств маткапитала – его можно потратить на строительство частного дома», – отметила координатор партийного проекта «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева («Единая Россия»). 

            На улучшение жилищных условий многодетных ориентирована и выплата в 450 тысяч рублей – средства выдают на погашение ипотеки, в том числе льготной. Таким правом уже воспользовались порядка 70 тысяч семей. 

            При поддержке «Единой России» появились новые выплаты для семей с детьми от трех до семи лет и от восьми до 17, напомнила парламентарий. Последние начнут действовать с 1 июля этого года. О необходимости такой помощи в своем Послании говорил Президент – партия оперативно внесла необходимые изменения в законодательство. Теперь одинокие родители могут рассчитывать на пособие в размере не менее половины прожиточного минимума в регионе на каждого ребенка.

            Расширены и меры поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: уже с 1 июля за постановку на учет в ранние сроки они будут получать 6350 рублей ежемесячно. Инициативу озвучили участники Социального онлайн-форума «Единой России» в декабре 2020 года – Владимир Путин в Послании ее поддержал. 

            В декретном отпуске женщины смогут теперь получать дополнительное образование по месту фактического проживания, а не только по месту регистрации. В два раза – с 3375 до 6750 рублей – увеличено минимальное ежемесячное пособие по уходу за детьми для безработных родителей. Также повышен максимальный размер выплаты для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тысяч рублей до 13 504 рублей. 

            «Нельзя не обратить внимание и на законодательные изменения, касающиеся детей-сирот, – отметила Ольга Окунева. – Я была в числе авторов закона, по которому они получают бессрочное право на льготное обучение в вузах без возрастных ограничений. Им могут воспользоваться более 40 тысяч человек ежегодно».

            Кроме того, братья и сестры из одной семьи получили приоритетное право на зачисление в один детский сад или школу независимо от места прописки. Еще одна инициатива – 100% оплата больничного по уходу за ребенком родителям детей до семи лет включительно – заработает с 1 сентября. Госдума приняла, а СовФед единогласно одобрил соответствующие поправки в закон в мае. 

            Изменения коснулись и сферы детского отдыха. По предложению партии родители уже могут вернуть половину стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря. При этом многодетным родителям предоставлена возможность планировать отпуск в удобное для себя время. 

            В совокупности с выплатами, которые семьи получают от государства, предложенные партией меры гарантируют поддержку фактически до совершеннолетия детей, говорит председатель «Совета Матерей», победитель предварительного голосования «Единой России» Татьяна Буцкая.

            «Для экспертов эти льготы – однозначный показатель того, что поддержка семей с детьми в России сейчас организована на высоком уровне. Появились выплаты для беременных и практически до 17-летнего возраста. Есть ежемесячная выплата на ребенка с 8 до 16 лет. Какая бы ни сложилась сложная ситуация – семья защищена. А «Единая Россия» и общественные организации совместно обеспечат информирование о льготах всех получателей», – сказала Татьяна Буцкая.

            В регионах также действуют свои системы соцгарантий, напомнила она. Это в целом создает «подушку безопасности» для молодых семей и многодетных. 

 

«Комитет по социальной политике совместно с правительством области и депутатами фракции «Единая Россия» провели большую работу — кодифицировали всё областное законодательство, касающееся мер социальной поддержки семей с детьми, — говорит Сергей Эммануилов, председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по социальной политике и здравоохранению, фракция «Единая Россия». — Каждый год вносятся дополнительные законодательные инициативы на их расширение. В 2020 году было реализовано 37 мер поддержи семей, на них выделено  6 200 000 000 рублей.

Год пандемии потребовал от нас особых усилий. Фракция «Единая Россия» единогласно поддержала инициативу Президента по установлению ежемесячных выплат на детей  от 3 до 7 лет. В 2021 году фракция поддержала сохранение этой выплаты. Мы поддержали инициативу губернатора Архангельской области на установление выплаты в размере  2 тыс. рублей на каждого ребёнка из многодетной семьи и семьям с детьми, являющимися получателями детских пособий. Принято решение освободить многодетные семьи в 2020 году от транспортного налога. В 2021 году мера установлена как постоянно действующая с учётом критерия нуждаемости».

 

Напомним, 9 июня Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев дал старт отчетной кампании партии и подвел итоги ее работы за пять лет. Он подчеркнул, что предвыборная Программа 2016 года выполнена – она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной все это время. В течение месяца депутаты всех уровней, от федерального до муниципального, секретари региональных отделений «Единой России» проведут встречи с избирателями и расскажут о результатах своей работы.

15 июнь 12:20 | : Политика

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