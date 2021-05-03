Валентина Сырова: ТОСы как инструмент благоустройства города

«Решение проблем благоустройства городского пространства - важнейшая задача на этот летний сезон. ТОСы - один из эффективных инструментов для создания нового облика города, - считает председатель Архангельской гордумы Валентина Сырова (фракция «Единая Россия»).
Напомним, сегодня в Архангельске действуют 14 ТОСов в Октябрьском, Соломбальском, Маймаксанском округах, а также в Майской Горке, Варавино-Фактория.
Спикер подчеркнула, что в Архангельске появились уютные дворовые и прекрасные общественные территории, востребованные у горожан.
«Администрация города совместно с активными жителями, подрядчиками и администрациями округов выстроили эту работу, и в частности этим летом мы приступаем к благоустройству раньше, чем в предыдущие годы. Более того, уже сейчас началась подготовка проектов территорий для благоустройства в 2022 году, за которые архангелогородцы проголосовали.
Запланированы для благоустройства общественные пространства вплоть до 2024 года, когда завершается программа.
Конечно, до этого времени мы не приведем в порядок весь город и все дворовые территории, как хотелось бы, но я уверена, что программа будет продлена и после 2024-го.
Усилить эту работу призваны и наши городские программы – «Бюджет твоих возможностей», «Малые дела». Они являются хорошим подспорьем для формирования комфортной городской среды. И самое важное в них это участие горожан. Благодаря этим программам они тоже начинают жить жизнью города, активно участвуя в благоустройстве лично. Хорошим инструментом для этой работы служат ТОСы, когда граждане объединяются и решают проблемы благоустройства их территорий», - рассказала спикер гордумы.
В 2021 году на финансирование проектов ТОС из средств городского и областного бюджетов предусмотрено порядка 4,7 миллиона рублей. Благодаря этой поддержке тосовцы реализуют, в том числе и проекты по благоустройству дворовых и общественных территорий.