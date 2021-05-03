"Сила любого государства – в его жителях". Поздравление от АРО "Единая Россия"

Для регионального отделения «Единой России» и волонтерского движения Партии праздничные акции в День России уже стали доброй традицией. Сегодня местные отделения ЕР проводят различные мероприятия в своих населённых пунктах по всей Архангельской области.
В столице Поморья в День России «Единая Россия», Молодая Гвардия и Серебряные волонтеры подарили архангелогородцам хорошее настроение. Волонтеры Партии, молодогвардейцы и представители «Серебряных волонтеров» объединили усилия, чтобы подарить жителям города праздничное настроение. На набережной Северной Двины в Архангельске развернулась красочная картина: волонтеры всем желающим — от мала до велика — дарили яркие воздушные шары в цветовой гамме флага России и ленточки-триколор.
Секретарь Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия» Иван Новиков:
— День России ежегодно объединяет нас, 12 июня - важная дата в истории современной России. Мы любим нашу страну, гордимся её многовековой историей и богатым культурным наследием. Сила любого государства – в его жителях, устремлении жить, учиться и трудиться на благо своей Родины. Мы хотим, чтоб Россия была сильной державой, государством передовых технологий, в котором безопасно и комфортно жить, создавать семью, получать образование, строить карьеру и воплощать самые смелые мечты. Желаю всем согражданам крепкого здоровья, благополучия в семье, успешного труда на благо страны и, конечно же, хорошего настроения. С праздником нас всех!
12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Год спустя, 12 июня 1991 года, состоялись первые в истории России всенародные прямые открытые выборы президента. До 2002 День России назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете России.