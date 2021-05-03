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Губернатор Цыбульский: "Этот праздник особенный для каждого из нас"

- Это символ единения государства, который всегда напоминает о нашей ответственности за судьбу Родины, ее развитие и процветание. Россия – сильная держава с богатой историей, уникальной культурой и крепкими традициями. Сила страны – в ее регионах, каждому из которых есть чем гордиться. Сила — в людях России.

Поморье – одна из уникальных территорий страны, наделенная не только удивительными природными богатствами и самобытной культурой, но и сильными, талантливыми, независимыми людьми, обладающими чувством собственного достоинства. Именно жители - главное богатство региона.

Русский Север дал России известных мореплавателей, исследователей-океанографов, ученых, конструкторов, писателей, художников – людей, трудом которых укреплялась сила России.

 Благодарим всех, кто и сегодня своим трудом и профессиональными достижениями помогает развитию Архангельской области, а значит, и всей России.

Желаем крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Александр Цыбульский

 

12 июнь 08:36 | : Политика

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