Губернатор Цыбульский: "Этот праздник особенный для каждого из нас"

- Это символ единения государства, который всегда напоминает о нашей ответственности за судьбу Родины, ее развитие и процветание. Россия – сильная держава с богатой историей, уникальной культурой и крепкими традициями. Сила страны – в ее регионах, каждому из которых есть чем гордиться. Сила — в людях России.
Поморье – одна из уникальных территорий страны, наделенная не только удивительными природными богатствами и самобытной культурой, но и сильными, талантливыми, независимыми людьми, обладающими чувством собственного достоинства. Именно жители - главное богатство региона.
Русский Север дал России известных мореплавателей, исследователей-океанографов, ученых, конструкторов, писателей, художников – людей, трудом которых укреплялась сила России.
Благодарим всех, кто и сегодня своим трудом и профессиональными достижениями помогает развитию Архангельской области, а значит, и всей России.
Желаем крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
Александр Цыбульский