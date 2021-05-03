"У нас есть повод для гордости". Валентина Сырова поздравляет архангелогородцев с Днем России

- Уважаемые архангелогородцы и гости города!
Примите искренне поздравления с Днем России.
12 июня - один из самых значимых государственных праздников. Уверена, у каждого северянина, у каждого жителя нашей страны есть повод для гордости: кто-то видит его в сегодняшних великих достижениях, кто-то - в героическом прошлом нашей державы, в культуре и истории, в именах талантливых и непревзойденных соотечественников, в службе и общественной деятельности.
Сохраняя традиции нашего многонационального народа и возрождая духовные ценности, мы сможем обеспечить нашей Родине достойное будущее, укрепить позиции России в мире как политически стабильного, экономически самостоятельного и социально ответственного государства.
Дорогие горожане! Мы непременно преодолеем трудности и вернемся к жизни, свободной от запретов и ограничений, данные о снижении заболеваемости на фоне массовой вакцинации граждан России от коронавирусной инфекции, служат тому подтверждением. Желаю вам здоровья, мира, добра, благополучия и, конечно, новых побед на благо нашей великой державы!
С праздником, с Днем России!
Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова