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"У нас есть повод для гордости". Валентина Сырова поздравляет архангелогородцев с Днем России

- Уважаемые архангелогородцы и гости города!

Примите искренне поздравления с Днем России.

12 июня - один из самых значимых государственных праздников. Уверена, у каждого северянина, у каждого жителя нашей страны есть повод для гордости: кто-то видит его в сегодняшних великих достижениях, кто-то - в героическом прошлом нашей державы, в культуре и истории, в именах талантливых и непревзойденных соотечественников, в службе и общественной деятельности.

Сохраняя традиции нашего многонационального народа и возрождая духовные ценности, мы сможем обеспечить нашей Родине достойное будущее, укрепить позиции России в мире как политически стабильного, экономически самостоятельного и социально ответственного государства.

Дорогие горожане! Мы непременно преодолеем трудности и вернемся к жизни, свободной от запретов и ограничений, данные о снижении заболеваемости на фоне массовой вакцинации граждан России от коронавирусной инфекции, служат тому подтверждением. Желаю вам здоровья, мира, добра, благополучия и, конечно, новых побед на благо нашей великой державы!

С праздником, с Днем России!

Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова

 

12 июнь 08:08 | : Политика

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