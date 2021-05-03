Россияне будут голосовать за "глобальных" кандидатов в ГосДуму

Россияне скорее отдадут свои голоса за кандидатов в депутаты, представивших проекты в масштабе региона или страны, а не отдельного населенного пункта. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения России, планирующих пойти на выборы.
На выборах депутатов Государственной Думы 39% россиян скорее проголосует за кандидата, который предлагает масштабные проекты на уровне региона или всей страны. По их мнению, результат общероссийских и региональных законодательных инициатив будет более заметен: «Главное — чтобы в стране было спокойно, а в регионе договоримся». Напротив, 30% скорее отдадут предпочтение тому, кто обещает заняться проектами на уровне конкретного населенного пункта. Свою позицию опрошенные аргументируют тем, что города и села, особенно небольшие и удаленные от столиц, очень нуждаются во внимании законодателей: «У нас город пенсионеров — без денег и перспектив, и это нужно менять»; «Депутат должен радеть за свою малую родину». Каждый третий опрошенный (31%) затруднился дать однозначный ответ на этот вопрос.
Мужчины готовы поддержать кандидатов, предлагающих региональные и общероссийские изменения, значительно активнее, чем кандидатов, предлагающих локальные проекты (42 и 26% соответственно). Среди женщин же практически поровну тех, кто готов поддержать и тех, и других кандидатов в депутаты (36 и 34%).