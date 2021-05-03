Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Россияне будут голосовать за "глобальных" кандидатов в ГосДуму

Россияне скорее отдадут свои голоса за кандидатов в депутаты, представивших проекты в масштабе региона или страны, а не отдельного населенного пункта. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения России, планирующих пойти на выборы.

На выборах депутатов Государственной Думы 39% россиян скорее проголосует за кандидата, который предлагает масштабные проекты на уровне региона или всей страны. По их мнению, результат общероссийских и региональных законодательных инициатив будет более заметен: «Главное — чтобы в стране было спокойно, а в регионе договоримся». Напротив, 30% скорее отдадут предпочтение тому, кто обещает заняться проектами на уровне конкретного населенного пункта. Свою позицию опрошенные аргументируют тем, что города и села, особенно небольшие и удаленные от столиц, очень нуждаются во внимании законодателей: «У нас город пенсионеров — без денег и перспектив, и это нужно менять»; «Депутат должен радеть за свою малую родину». Каждый третий опрошенный (31%) затруднился дать однозначный ответ на этот вопрос.

Мужчины готовы поддержать кандидатов, предлагающих региональные и общероссийские изменения, значительно активнее, чем кандидатов, предлагающих локальные проекты (42 и 26% соответственно). Среди женщин же практически поровну тех, кто готов поддержать и тех, и других кандидатов в депутаты (36 и 34%).

12 июнь 08:01 | : Политика

Главные новости


"Дядя, купите мне слоника!". Недетский рассказ
Успеть в лифт, идущий вверх. Уроки праймериз

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2021 (144)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20