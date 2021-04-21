"Предстоит огромная работа". Валентина Сырова о контроле за городским благоустройством

Итак, архангелогородцы определили 12 общественных территорий, которые будут благоустраиваться в рамках программы «Комфортная городская среда».
Председатель Архангельской городской думы Валентина Сырова (фракция «Единая Россия») в связи с этим поблагодарила жителей города за активное участие в голосовании.
«Для администрации города и депутатов гордумы реализация программы по благоустройству объектов является важнейшим приоритетным делом. Предстоит огромная работа, результат которой мы увидим осенью. Хочется, чтобы мы все были довольны тем, как удалось воплотить в жизнь наши замыслы.
Для лучшего результата считаю важным наладить широкий общественный контроль за тем как идут работы и принимать деятельное участие в приемке сделанного. К этой большой работе подключатся депутаты Гордумы, а также наши общественные советы округов. Важно также сосредоточиться на разработке проектов для создания общественных территорий в 2022 году».