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"Предстоит огромная работа". Валентина Сырова о контроле за городским благоустройством

 Итак, архангелогородцы определили 12 общественных территорий, которые будут благоустраиваться в рамках программы «Комфортная городская среда».

Председатель Архангельской городской думы Валентина Сырова (фракция «Единая Россия») в связи с этим поблагодарила жителей города за активное участие в голосовании.

«Для администрации города и депутатов гордумы реализация программы по благоустройству объектов является важнейшим приоритетным делом. Предстоит огромная работа, результат которой мы увидим осенью. Хочется, чтобы мы все были довольны тем, как удалось воплотить в жизнь наши замыслы.

Для лучшего результата считаю важным наладить широкий общественный контроль за тем как идут работы и принимать деятельное участие в приемке сделанного. К этой большой работе подключатся депутаты Гордумы, а также наши общественные советы округов. Важно также сосредоточиться на разработке проектов для создания общественных территорий в 2022 году».

 

11 июнь 19:36 | : Политика

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