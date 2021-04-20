Дмитрию Мореву вручили партбилет. И другие новости конференции АРО "Единая Россия"

10 июня в Архангельске прошёл первый этап очередной конференции Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия».
На конференции присутствовал заместитель Губернатора Архангельской области по внутренней политике Михаил Ипатов. Делегаты конференции рассматривали два основных вопроса: об итогах предварительного голосования в регионе и выборе делегата на Съезд партии. Кроме того, на конференции регионального отделения «Единой России» в торжественной обстановке были вручены партбилеты главе города Архангельска Дмитрию Мореву, депутату Няндомского районного собрания депутатов Галине Вислых и заместителю руководителя регионального штаба Архангельского регионального отделения Молодой Гвардии «Единой России» Марии Валуйских.
Первый вопрос основной повестки конференции — об итогах проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и дополнительных выборах в Архангельское областное Собрание депутатов 19 сентября. Секретарь Архангельского регионального отделения партии Иван Новиков представил не только результаты голосования и лидеров, набравших больше всего голосов, но и провел подробный анализ самого хода предварительного голосования.
В этом году в Архангельской области оно впервые проходило в электронном формате. В пересчете на общую численность избирателей явка составила 4,5%, что в два раза выше результата 2016 года. Немалую роль в этом сыграла доступность голосования через интернет по сравнению с голосованием на счетных участках. Несомненным является и другой плюс онлайн-голосования — его прозрачность и легитимность. В целом за весь период проведения предварительного голосования в Архангельский региональный организационный комитет ни одного заявления или обращения, связанного с нарушениями, допущенными при проведении голосования, и требующего принятия отдельного решения, не поступило.
Напомним, что лидерами предварительного голосования по отбору кандидатур для последующего выдвижения на дополнительных выборах в областное Собрание депутатов по одномандатному округу №3 победу одержал Дмитрий Гвоздев, по одномандатному округу №13 – Секретарь Новодвинского местного отделения Партии Андрей Малыгин. По уровню Государственной Думы по одномандатным округам победу одержали Александр Спиридонов — 72 округ, и Елена Вторыгина — 73 округ. В пятёрку лидеров по количеству набранных голосов избирателей по общерегиональному списку вошли Елена Вторыгина, Екатерина Прокопьева, Иван Новиков, Игорь Чесноков и Рим Калимуллин. С рядом победителей предварительного голосования партийцы смогли познакомиться лично перед началом конференции на мероприятии, прошедшем в формате открытого микрофона.
Второй вопрос в повестке конференции — избрание делегата XX Съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия». Делегатами Съезда по статусу являются члены Генерального совета Партии от Архангельской области: Александр Цыбульский, Сергей Ковалев и Сергей Коротков. Кроме того, делегатом на XX Съезд была избрана Мария Комарова, заместитель руководителя Регионального партийного волонтерского центра. Как отметил руководитель волонтёрского центра Сергей Эммануилов, выступая перед делегатами конференции, Мария Александровна в период самого тяжёлого времени пандемии взяла на себя огромную ответственность по координации деятельности волонтёрского центра и взаимодействию со всеми социальными партнёрами Партии, с чем успешно справилась. Без сомнения, она достойна представлять региональное отделение Партии на федеральном уровне.
Съезд состоится 19 июня в Москве, и на нём будут утверждены окончательные списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму в сентябре этого года. При этом первый этап очередной конференции Архангельского регионального отделения, который состоялся 10 июня, фактически уже дал старт работе над предвыборной программой Партии. Уже в ближайшее время начнётся широкий диалог с жителями Архангельской области в форме отчётов депутатов всех уровней за прошедшие пять лет, а также сбор наказов в предвыборную программу Партии. Второй этап конференции регионального отделения состоится уже осенью, после окончания избирательной кампании.