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Грядущая сессия АрхГорДумы. Главные вопросы

23 июня в 10:00 начнёт свою работу тридцатая сессия городской Думы 27-го созыва. Постановление о созыве сессии подписала председатель городской Думы Валентина Сырова.

Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы.

Повестка формируется. Но уже обозначен круг важных вопросов:

- О внесении изменений в решение Архангельской городской Думы от 10 декабря 2020 № 325 "О городском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

 - О реализации инициативных проектов на территории городского округа "Город Архангельск".

 - Об итогах прохождения отопительного периода 2020-2021 годов и подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства города к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

 

10 июнь 09:58 | : Политика

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