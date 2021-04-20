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"Вы - окно в мир для многих". Иван Новиков поздравил соцработников с профессиональным праздником

Сегодня в России отмечается День социального работника.

Секретарь Архангельского регионального отделения Партии Иван Новиков встретился с представителями профессии, вручил цветы и подарки, а так же специальные грамоты.

«Уважаемые работники социальной сферы, ветераны отрасли и начинающие специалисты! Поздравлю вас с профессиональным праздником!

Вы всегда рядом с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Помогать людям – особая миссия. Выполнять ее могут только люди с добрым сердцем, чистой душой и желанием помочь. Рад, что в социальной сфере нашего региона работают специалисты, обладающие именно такими качествами.

Последние два года вы работаете в более сложных условиях, которые требуют от вас большой отдачи, выдержки, моральных и физических сил. В период пандемии коронавируса вы расширили перечень оказываемых услуг. Социальные работники буквально стали окном в мир для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

Примите искренние слова благодарности за ваш труд, открытые сердца, способность быть рядом с теми, кто нуждается в помощи больше всего.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов и радости в вашем благородном труде!», — выразил свою признательность Иван Новиков.

 

08 июнь 12:42 | : Политика

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