Денег на школы в Архангельской области не хватает... но партия может помочь

Крупные инфраструктурные проекты должны стать локомотивами роста регионов. Речь идет о таких объектах, как Северный широтный ход на Ямале, автомагистраль «Центральная» в Самарской области, комплексное развитие Нижегородской агломерации, строительство метро в Челябинске и других, рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, открывая стратегическую сессию партии «Инфраструктурные проекты в регионах — драйвер роста» в рамках Петербургского международного экономического форума 4 июня.
«В ходе рабочих поездок в регионы я лично познакомился со многими проектами. Поэтому «Единая Россия» обратилась к Президенту с просьбой поддержать их на федеральном уровне. Глава государства идею одобрил и в Послании предложил принципиально новый инструмент развития наших регионов», - сказал Андрей Турчак.
Глава государства поставил перед правительством страны и руководством субъектов РФ задачу создать условия для развития территорий России таким образом, чтобы каждый регион имел четкую и понятную перспективу роста.
«Мы должны принять эту позицию в качестве основы своей работы. Каждая территория уникальна, и у каждой есть своя точка роста, – подчеркнул Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. – Президент фактически дал поручение правительству обратить внимание на каждую территорию отдельно, а не принимать линейные решения, единые для всей страны. Россия – большая страна, и все регионы настолько разные, что каждый нуждается в особом внимании. Каждая территория должна быть в фокусе внимания правительства и региональных властей».
Организаторы встречи отметили, регионам пора приступать к подготовке заявок, не дожидаясь официальной публикации порядка участия в программе. Партия готова оказать им в этом всестороннюю помощь.
Инфраструктурные бюджетные кредиты будут выдавать по ставке не более трёх процентов годовых и сроком погашения 15 лет. До конца 2023 года планируется выделить таких кредитов на общую сумму не менее 500 миллиардов рублей. «Отработав первые 500 млрд, я считаю, мы должны обращаться уже за следующими 500 млрд, поэтому мы проектов набираем на 1 трлн и на комиссии по региональному развитию будем их рассматривать», – отметил зампред Правительства Марат Хуснуллин.
Средства можно будет использовать на инженерную, коммунальную, социальную, туристическую инфраструктуру, инвестиции в общественный транспорт и инфраструктуру, которая создает рабочие места. Деньги должны дойти до всех регионов, вне зависимости от уровня их обеспеченности, подчеркнул он.
Партия давно ставила задачу создания механизмов для появления «длинных дешевых денег» на подобные проекты, отметил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.
«Многие губернаторы уже активно включились в эту работу, чтобы заявиться и войти в эти проекты. И здесь мы получим налоги, рабочие места, загрузки предприятий. А это — принципиальное изменение качества жизни всей страны и Арктики. <...> Если есть инфраструктурные решения, запуски подобных ресурсных проектов, то за ними следуют и остальные плюсы: социальное развитие, налоговые отчисления», — подчеркнул Дмитрий Артюхов.
Несмотря на высокую значимость масштабных проектов, не менее актуально для людей развитие социальной инфраструктуры — например, спортивной. В ходе совместной работы с Правительством над проектом бюджета на 2021-2023 годы депутаты «Единой России» добились двукратного увеличения расходов на строительство в регионах физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в сравнении с прошлым годом — с одного до двух миллиардов рублей. Сейчас они строятся по всей стране. В Севастополе уже - два таких объекта: в селе Орлином и в Северной стороне, рассказал губернатор города, секретарь реготделения «Единой России» Михаил Развожаев.
При этом партия работает и над обновлением уже существующих объектов. В Кемеровской области действует программа «Моя новая школа» — когда здания учебных заведений старше 50 лет переформатируют под современные реалии, рассказал глава региона, член Бюро Высшего совета «Единой России» Сергей Цивилев. Это втрое дешевле, чем построить новую школу, а работы занимают менее года. Он предложил включить этот опыт в партийный проект «Новая школа».
«Оставляем одни стены, предлагаем ученикам школы разработать проект. Они вместе с родителями, со своими учителями разрабатывают дизайнерский проект. 28 школ таких мы уже сделали», — сказал глава Кузбасса.
«Это интересное и нужное предложение для региона. В Архангельской области не хватает школ и учреждений культуры. Вопрос с детскими садами в области продвигается вперед, деньги, выделяемые из федерального и областного бюджетов, помогают открывать новые дошкольные учреждения, проводить реконструкцию в имеющихся зданиях. Со школами вопрос стоит более остро. К сожалению, федеральных и областных средств в большинстве случаев не хватает. Инициатива Партии позволит значительно ускорить строительство школ в крупных городах и небольших населенных пунктах области». — говорит Ольга Виткова председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по культурной политике, образованию и науке, региональный координатор партийного проекта «Новая школа» в Архангельской области.
В числе вопросов, которые сегодня не менее актуальны в регионах - и программы расселения из аварийного жилья. Их решению смогло бы помочь деревянное домостроение, считает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Ранее с подобным предложением выступали «Единая Россия», Минстрой и ДОМ.РФ.
«Я бы предложил сегодня использовать именно вопросы переселения из аварийного жилья и включения их в такой законодательный ресурс, как деревянное домостроение. Несколько компаний уже заявились на территории Иркутской области, они готовы включиться в этот вопрос. Здесь мы даем возможность жителям использовать свой ресурс, они хотят получать земельные участки — пожалуйста, есть деревянное домостроение», — отметил глава региона.
При этом на местах растет общественный запрос на участие жителей в развитии городских территорий — не только парков и скверов, но и собственных дворов. В апреле-мае в голосовании «Единой России» и Минстроя за объекты благоустройства приняли участие более 10 млн человек. Действующая сейчас программа формирования комфортной городской среды, которую реализует Правительство, выросла из партпроекта «Единой России» «Городская среда», напомнил губернатор Самарской области, секретарь реготделения партии Дмитрий Азаров.
«В 2016 году именно кандидатами от «Единой России» был выявлен запрос населения на работу по благоустройству — в том числе, дворов. Сегодня мы видим, как преображаются города и села. Какой колоссальный эффект имеет это для каждого человека, для общества в целом. Мы видим, что активность людей в голосовании подчеркивает его значимость, их небезразличное отношение к своему городу, поселку, двору и улице. Я уверен, что это один из самых эффективных проектов партии», — сказал Дмитрий Азаров.
Подводя итоги встречи, Андрей Турчак отметил, предложения глав регионов могут войти в программу «Единой России» на выборах в Госдуму.
«Программа сейчас готовится. Безусловно, мы ее готовим, основываясь в том числе на вашей позиции, на мнении регионов. 19 июня на Съезде она будет принята за основу. Наши кандидаты, которые в этот день будут утверждены, поедут в регионы обсуждать ее с жителями, с депутатами регионального, муниципального уровня, с общественниками. Нам бы хотелось к концу августа сверстать программу с опорой на региональное мнение, чтобы она по праву называлась Народной программой. В августе мы планируем утвердить ее в окончательной редакции», — сказал Андрей Турчак.
Все темы, затронутые в ходе партийной стратегической сессии в рамках ПМЭФ — это тезисы Послания Президента, отметил политолог, председатель совета директоров некоммерческого Фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» Дмитрий Бадовский.
«Речь идет о том, что партия в настоящее время помогает и Правительству, и регионам в реализации задач, поставленных главой государства. Для этого требуются и законодательные решения на федеральном и региональном уровне, и другие организационные вопросы — в том числе, обсуждение всех этих проектов с обществом.
Партия «приземляет» реализацию проектов в регионах. Об этом шла речь, когда Президент встречался с «Единой Россией». Речь шла о необходимости и дальше активизировать работу. Видим, что партия ее продолжает. Все эти проекты важны для регионов: это новые налоги, новые рабочие места. Это, в том числе, вопрос роста доходов граждан - что на сегодняшний день Президентом также зафиксировано как один из главных приоритетов экономической политики», — сказал Дмитрий Бадовский.