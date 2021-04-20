"Единая Россия" добивается для жителей Поморья бесплатной газификации

Отдельное внимание уделят многодетным семьям, инвалидам и пенсионерам.
«Единая Россия» с главами регионов будут обеспечивать реализацию закона о бесплатном подключении участков к газу. На поддержку партии и глав субъектов в решении этого вопроса рассчитывают и в «Газпроме». О том, как будет организован процесс, шла речь на стратегической сессии «Инфраструктурные проекты в регионах — драйвер роста» в рамках Петербургского международного экономического форума, которую организовала партия.
«Документ давно ждали люди. Он вводит понятие «единый оператор газификации». Совместно с регионами он должен проводить весь комплекс работ, связанный со строительством инфраструктуры «последней мили» и обеспечивать техприсоединение. Радикально упрощаются все процедуры и сроки подключения. Один договор — «одно окно». Подать заявку можно будет через МФЦ и с помощью «Госуслуг», — отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, открывая стратегическую сессию.
В целом программа социальной газификации затронет до двух миллионов домовладений по всей стране. К примеру, в Челябинской области это 80 тысяч домохозяйств, сообщил глава региона, секретарь реготделения «Единой России» Алексей Текслер. При этом в регионе с 1 июля запустят свою программу поддержки социально незащищенных категорий населения в вопросах газификации.
«В ее рамках одиноко проживающим пенсионерам, семьям с детьми-инвалидами и семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, будем компенсировать заведение газа непосредственно в дом и все необходимое оборудование», — рассказал Алексей Текслер.
Главы регионов единодушны, газификация изменит экономическую ситуацию в территориях. Например, в Мурманской области существенно сократит платежи людей за коммунальные услуги и позволит развивать перерабатывающие производства, уверен секретарь реготделения «Единой России», губернатор Андрей Чибис.
«Рассчитываем, что с учетом работы, которую мы ведем с Министерством энергетики, с «Газпромом», в ближайшее время будет принято окончательное решение по источникам финансирования и строительства газопровода до Мурманска, до Арктики», — отметил Андрей Чибис.
Новым партийным проектом «Единой России» программу газификации назвал генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.
«Надеюсь на поддержку всех губернаторов и руководства партии в реализации серьезного, масштабнейшего, социально значимого и инфраструктурного проекта «Газификация регионов РФ», — сказал он, добавив, что в рамках новой программы речь идет о цифровизации поставок газа, безопасном использовании его в быту, внедрении онлайн-сервисов.
Тема газификации крайне актуальна для многих регионов, подчеркнул политолог, председатель совета директоров некоммерческого Фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» Дмитрий Бадовский.
«Это вопрос качества жизни людей, необходимости убрать ненужные и непонятные поборы, которые бывали часто в этой сфере. Это все более чем очевидная и востребованная в регионах тема», — сказал Дмитрий Бадовский.
«К примеру, в Архангельской области газификация Приморского района начата с 2011 года. За прошедшие десять лет построено три газовых котельных, газифицировано 1000 квартир и 170 жилых домов. Этого, конечно, недостаточно, — говорит Валентина Рудкина, глава муниципального образования «Приморский район», член президиума регионального политсовета «Единой России». — В настоящее время газификация Приморского района реализуется в соответствии с программой развития газоснабжения и газификации Архангельской области нам период с 2021 по 2025 годы, подписанной региональным правительством и ПАО «Газпром» в 2020 году.
При этом для людей стоимость за доведение газовой трубы до границ земельного участка и газификация внутри здания очень высока — порядка 250-300 тысяч рублей. Поэтому очень важно, что «Единая Россия» поможет регионам реализовать программу бесплатной газификации и довести газ до каждого дома. Этого решения действительно ждали наши жители. Желающих очень много, особенно в частном секторе».
«Единая Россия» понимает общественный запрос в сфере газификации, отметил политолог, эксперт по региональной политике, советник председателя правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Виталий Иванов.
«На дворе 2021 год, а у нас довольно много территорий, на которые газ еще не пришел и по совокупности причин газификация даже не планируется. Поэтому тема актуальная. И партия в силу политической логики учитывает общественные запросы и конвертирует их в соответствующие проекты и решения», — подчеркнул эксперт.
Напомним, «Единая Россия» разработала и внесла в Госдуму поправки о бесплатном доведении газа до участков — закон принят 1 июня. Ранее партия направила соответствующее предложение Президенту, и глава государства поддержал его в Послании.