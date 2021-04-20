Два депутата на одну скамейку. АрхГорДума за неделю

Первый месяц лето. Погода переменчивая. Жизнь не стоит на месте…
В понедельник депутаты двух фракций занимались, вроде бы, мелкой проблемой. Но без них она бы не была решена.
Год назад какие-то то ли недоросли, то ли вандалы украли скамейку по адресу: проспект Ленинградский, 161. Ту, на которой так любили посидеть жители пожилого возраста. Ерунда, заменить на другую? На это управляющей компании потребовался ГОД! И то, только после вмешательства народных избранников.
Мария Харченко (ЛДПР):
- Для малоподвижных возрастных людей, выйти к подъезду, пообщаться с соседями и подышать свежим воздухом - одно из любимых занятий. Поэтому, наличие в непосредственной близости скамейки - обязательное условие для относительно длительного пребывания на улице. Злоумышленники лишили такой возможности жителей одного из подъездов дома № 161 по проспекту Ленинградский. Все личные обращения в УК "Наш дом Архангельск", обслуживающую дом, никаких результатов не принесли. Тогда мною было направлено официальное обращение на имя руководителя управляющей компании с просьбой помочь жильцам в решении их совсем несложной проблемы. Представители УК, отчитались о написанном в полицию заявлении и пообещали восстановить скамейку, однако им на это потребовался почти год.
К проблеме пришлось подключаться представителю фракции «Единая Россия» Сергею Пономареву. Он тоже фигеет от бездействия УК:
- На мой взгляд, установка скамейки не является затратной услугой для уважающей себя управляющей компании, и мне непонятно, почему так долго решался этот, по сути, мелкий вопрос. Очень бы не хотелось верить в то, что УК попросту игнорируют социально незащищенные слои населения. А между тем, жители дома выражали искреннюю благодарность за возвращенную скамейку.
Теперь местным пенсионерам есть, где погреться на летнем солнышке. Но два депутата на одну скамейку – не многовато ли будет? Лучше «УКашку» прищучить поосновательней. Причем со стороны городской администрации.
Депутаты Сергей Чанчиков (ЕР) и Александр Афанасьев (КПРФЪ вместе с главой города Дмитрием Моревым проинспектировали ход ремонта многострадальной школы №9, которая в 2019 году прямо посреди учебного процесса была признана аварийной.
Готовность к сдаче объекта подрядчик оценил в 90%, уже можно завозить оборудование и мебель.
Кстати, Чанчиков сам профессиональный строитель, у него в этом смысле глаз-алмаз. Вот его вердикт:
- Произведен очень большой объем работ, но к подрядчику есть небольшие претензии по некоторым недоработкам, которые он обещать устранить к 15 июня. Надеюсь, что это будет выполнено. Также не завершены работы по благоустройству территории возле школы, но к сентябрю мы получим полностью завершенный объект: реконструированное здание с новейшим оборудованием и спортивной площадкой.
В свою очередь коммунист Афанасьев помечтал, чтобы все школы города стали такими же.
Ну, а депутат-справедливоросс Петр Ватутин спасал подтопленный сточными водами дом в Соломбале на ул. Полярной. Тому уже несколько месяцев, ситуация дошла до того, что сваи стали гнить.
- Жители дома обратились ко мне со своей бедой, я направил соответствующее письмо в «РВК-Архангельск», в котором попросил устранить причины потопа. Ремонтная бригада оперативно провела все необходимые работы, за что спасибо руководству предприятия. Осталось выровнять и привести в порядок территорию во дворе дома после разрытий, но и это поставщик услуг пообещал выполнить в ближайшие дни, – прокомментировал Петр Ватутин.
Также народные избранники поздравляли архангельских детей с Днем их защиты (1 июня). Наши наблюдатели свидетельствуют, что дети радовались и даже хлопал длюрам дядям и тетям.