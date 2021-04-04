Цыбульский вошел в ТОП-4 «зеленых» губернаторов

Рейтинг составлен на основе мониторинга соцсетей – кто из глав российских регионов уделяет больше внимания вопросам экологии.
Лидером по количеству упоминаний в контексте эко-тематики стал губернатор Московской области Андрей Воробьев (8,7 тыс.), на втором месте — мэр Москвы Сергей Собянин (6,4 тыс.), на третьем — глава Ленинградской области Александр Дрозденко (3,6 тыс.).
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский занял четвертое место с показателем 3.413 сообщений на заданную тему.
Напомним, в день прибытия в регион в качестве ио Александр Витальевич сразу заявил, что при нем «московского мусора на земле поморской не будет».