Ситуация на реке Вычегда: сигнал принят

Причем на уровне регионального правительства. Его пресс-служба сообщила следующее…
- Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области приняло эти сигналы в работу и направило соответствующие запросы в Северное межрегиональное управление Росприроднадзора и отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Архангельской области Североморского ТУ Федерального агентства по рыболовству.
Запросы отправлены в федеральные структуры, поскольку река Вычегда – объект, подлежащий федеральному государственному надзору в области использования и охраны водных объектов.
Специалисты отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Архангельской области провели выездную проверку на реке Вычегда по маршруту Коряжма – Дурницино – Козьмино – Сольвычегодск. Инспекторы отметили, что водная гладь преимущественно чистая, в районе же деревни Дурницино и ниже по левому берегу наблюдалось скопление пены, прибитой ветром. Гибели рыбы не зафиксировано.
В августе 2020 года уже поступали от граждан подобные сообщения о загрязнении реки Северная Двина белой пеной и о гибели рыбы в реке Вычегда в районе промплощадки в Коряжме. Специалистами Росприроднадзора были отобраны пробы воды в районе промышленной площадки предприятия и по течению реки. По результатам проведенных исследований, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено.