Иван Новиков в Архангельском музыкальном колледже

Коллектив музыкального колледжа и Секретарь Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия» обсудили актуальные вопросы
Вопрос номер один — доплаты педагогическим работникам, которые реализуют программы среднего профессионального образования, за классное руководство. Ранее такие фиксированные доплаты за счёт федерального бюджета производились только классным руководителям общеобразовательных школ, что было не совсем справедливо по отношению к педагогам профессионального образования, которые выполняют аналогичные функции. Секретарь Архангельского регионального отделения «Единой России» Иван Новиков рассказал на встрече о том, что Президент России Владимир Путин поддержал инициативу Партии по оплате за классное руководство в системе профобразования, о чем было сказано в его Послании Федеральному Собранию.
2 мая вышло Поручение Президента, в котором указано, что Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации необходимо утвердить порядок и условия выплаты за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения в размере не менее 5 тыс. рублей педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, за классное руководство (кураторство), предусмотрев сохранение ранее установленных в субъектах Российской Федерации выплат на эти цели, и обеспечить начиная с 1 сентября 2021 г. выплату такого вознаграждения.
«Сейчас необходимо следить за тем, чтобы соответствующие документы были в установленные сроки разработаны на региональном уровне, а предусмотренные доплаты дошли до всех педагогов в нужном объеме», — отметил Иван Новиков.
Вторая тема, которую обсуждали на встрече — приобретение музыкальных инструментов для колледжа в рамках национального проекта «Культура». Напомним, что Архангельскому музыкальному колледжу выделили 12 миллионов рублей на приобретение новых, в том числе и уникальных музыкальных инструментов, нотной литературы, звукового и светового оборудования. Директор колледжа Ольга Фофанова провела экскурсию по учебному заведению, показала библиотеку с новой литературой, новые музыкальные инструменты. В стенах библиотеки студенты не только могут получить всю необходимую для обучения литературу, также для них оборудованы рабочие места с компьютерами, что позволяет зайти в любую онлайн-библиотеку или подготовить презентацию. В рамках нацпроекта Архангельскому музыкальному колледжу удалось приобрести дорогостоящие музыкальные инструменты: гусли, единственные в Архангельской области, кларнет, рояль, флейты, саксофон и бас-кларнет.
Еще один вопрос, который по инициативе Ивана Новикова был затронут в беседе с директором Архангельского музыкального колледжа — неудовлетворительное состояние территории, прилегающей к учебному заведению. Уже не один год площадка перед колледжем выглядит ненадлежащим образом, образовались ямы в асфальтовом покрытии, которые в непогоду затапливает водой. Ольга Фофанова пояснила, что территория принадлежит администрации города, и вопрос о ремонте неоднократно поднимался на уровне муниципалитета, но не решался. «Только в апреле этого года мы получили из городского департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры документ о том, что этот участок включен в перечень объектов, на которые в 2021 году будет разработана проектно-сметная документация для выполнения ремонтных работ, и будет предусмотрен ремонт тротуаров вдоль здания музыкального колледжа». Иван Новиков взял на личный контроль решение данной проблемы.
Напомним, что региональное отделение «Единой России» и Архангельский музыкальный колледж — давние партнеры. В 2019 и 2020 годах при поддержке Партии в Архангельске проходил Фестиваль классической музыки памяти скрипача Дмитрия Когана. Иван Новиков и Ольга Фофанова договорились о том, что после снятия ограничений, связанных с пандемией, они вновь вернутся к вопросу о проведении в Архангельске следующего форума классической музыки.