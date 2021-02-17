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Еще один журналист возглавил район Архангельской области

На сегодняшней сессии депутаты утвердили в должности главы Вельского района директора «Издательского дома «Вельские вести» Андрея Гуляева.

В финальном туре с ним конкурировали депутат Архангельского областного Собрания (на постоянной основе) Игорь Рогозин и директор «Верхне – Устькулойская основная школа № 24» Максим Ядрихинский.

Напомним, именно за судьбу Гуляева больше всего переживали наблюдатели от нашей редакции, посчитав, что двух журналистов в исполнительной власти одного региона будет более чем достаточно (имелась в виду глава Котласа Светлана Дейнеко). А вот поди ж ты…

По непроверенным данным Андрей Гуляев является сторонником «Единой России». Его компетенции оценены местным депутатским корпусом как самые состоятельные.

Место главы Вельского р-на освободилось после ухода Дмитрия Дорофеева на партийную работу. Назначенный исполняющим обязанности Виктор Черняев участие в конкурсе не принимал.

(фото со странички Андрея Гуляева в ВК)

02 июнь 13:54 | : Политика

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