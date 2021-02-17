Госдума приняла закон с поправками «Единой России» о бесплатном подключении к газу

Первый этап подключений будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года
Поправки «Единой России» направлены на решение поставленной Президентом Владимиром Путиным задачи — довести газ до каждого участка бесплатно, отметил руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
«Сегодня газификация в стране иногда происходит так, что люди, взяв ипотеку и построив дом, берут потребительский кредит для того, чтобы провести к своему дому газ. Президент поставил задачу, что газ должен быть подведен бесплатно, и люди не должны за это платить», — сказал Сергей Неверов.
Он добавил, что после принятия закона Правительство должно подготовить ряд нормативно-правовых документов, которые определят исполнителей и порядок газификации, а также установят ее сроки.
Изменения, которые разработала партия, значительно упрощают решение вопроса с газификацией в регионах, где не всегда достаточно средств для этого, отметил депутат Гордумы Томска, один из победителей предварительного голосования «Единой России» Владимир Самокиш.
«Когда в частные домовладения газ будет доведен, будет намного удобнее и комфортнее — особенно в наших сибирских условиях. Разумеется, люди задавали вопросы о программе — в том числе, во время предварительного голосования. Спрашивали, как же так — в Томской области газ добывают, а в домах у нас его нет? Поэтому вопросы, связанные с облегчением доступа к газу для частного домовладения очень остры у нас сегодня: и в силу климатических особенностей, и в силу комфорта проживания людей. Ждем решения этого вопроса с нетерпением. Муниципалитеты, которые занимаются газификацией, иногда физически не имеют ресурсов, чтобы подключить все улицы подряд в короткий срок. Сейчас появляется надежда, что газ придет в дома», — сказал Владимир Самокиш.
Вопрос доведения газа до участка актуален вне зависимости от региона, отметила председатель Российского союза сельской молодежи, победитель предварительного голосования «Единой России» в Мордовии Юлия Оглоблина.
«В Республике Мордовия — один из самых высоких показателей газификации в стране: 97,7%. Несмотря на это, запрос на подключение все еще высок. В моей деревне есть семьи, у которых нет возможности протянуть газ к участку, несмотря на наличие центрального газопровода. Когда собирали предварительную информацию в дорожную карту программы, поступило более 2,5 тысяч заявок за несколько недель. Кроме того, много новых участков выдается под строительство, но они без коммуникаций. Вроде бы дом построить хочется, но опять все упирается в бюджет — и в том числе, на подведение газа», — сказала Юлия Оглоблина.
Закон с изменениями «Единой России» может быть рассмотрен в Совете Федерации уже завтра, сообщил заместитель секретаря Генсовета партии Дмитрий Кобылкин.
«Он вводит новые понятия: «единый оператор газификации», «региональный оператор газификации», которые совместно с региональными органами власти будут осуществлять развитие газификации территорий нашей страны. И соответственно реализовывать сами работы по подключению», — заключил Дмитрий Кобылкин.
Напомним, в апреле «Единая Россия» по итогам поездки врио замсекретаря Генсовета партии Дмитрия Кобылкина в Тверскую область обратилась к Президенту с инициативой о бесплатном подключении людей к газу. Глава государства поддержал предложение партии в Послании и поручил Кабмину обеспечить до 2023 года бесплатное подключение в территориях, где это технически возможно.
«Ускорение газификации страны — важная часть апрельского послания президента России, —говорит Елена Вторыгина, депутат Государственной Думы от Архангельской области (фракция «Единая Россия»). — Таким образом, Владимир Путин даёт чёткий посыл: поддержка газификации — мера социальная. Президент так и сказал, что немало домохозяйств в России живут там, где голубое топливо вроде бы подведено, но доступа к нему люди не имеют. При этом за подводку газа до границы земельного участка в населенном пункте нужно освобождать пользователей от платы. Президент будет за это строго спрашивать.
Принятия этого закона добилась «Единая Россия» и это, несомненно, положительно повлияет на темпы газификации Архангельской области. В регионе с 2021 по 2025 годы запланировано строительство более 40 км газопроводов-отводов и около 250 км межпоселковых газопроводов».